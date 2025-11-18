Menü Kapat
Benim Sayfam
SON DAKİKA!
Gündem
Gündem
Avatar
Editor
 Emir Yücel

Böcek ailesi geçen yıl İstanbul'da trafik kazası geçirmiş! Hastaneye götüren taksici her detayı anlattı

İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Böcek ailesini hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi aracın içinde olanları anlattı. Tanrıverdi; ‘Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu. Poşet verdim, poşete kustu. Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu’ dedi. Öte yandan Böcek ailesinin geçen sene de İstanbul'a geldiği ve trafik kazası geçidikleri, kazada babanın kolunun ve bacağının kırıldığı öğrenildi.

IHA
18.11.2025
18.11.2025
Almanya'dan tatil için 'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal'ın hayatını kaybetti. 'yi sarsan olayda aileyi hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi o anları anlattı.

Böcek ailesi geçen yıl İstanbul'da trafik kazası geçirmiş! Hastaneye götüren taksici her detayı anlattı

SÜREKLİ KUSUYORDU!

Fatih'te taksicilik yapan Sercan Tanrıverdi, "12 Kasım günü saat 11.20'de , Kadırga Limanı Parkı'nın önünde aracımın önüne atladı. Beni durdurup aracıma bindiler. En yakın hastaneye götürmemi istediler.

Böcek ailesi geçen yıl İstanbul'da trafik kazası geçirmiş! Hastaneye götüren taksici her detayı anlattı

Bezmialem Hastanesi'ne doğru yola çıktım, aileyi telaşlı gördüm. Babayla sohbet etmeye çalıştım. Neyiniz var diye sorduğumda yiyecek ve içecek yemiştik galiba bize dokundu diye cevap verdi. ‘Lütfen en yakın hastaneye bizi götür' dedi.

Böcek ailesi geçen yıl İstanbul'da trafik kazası geçirmiş! Hastaneye götüren taksici her detayı anlattı

ANNE BAYGIIN BİR ŞEKİLDEYDİ!

Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu. Poşet verdim, poşete kustu. Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu.

Böcek ailesi geçen yıl İstanbul'da trafik kazası geçirmiş! Hastaneye götüren taksici her detayı anlattı

Babayla sohbet ettiğimde, ‘Ne zaman İstanbul'a gelsem başıma vukuat geliyor, geçen sene geldiğimde de motosiklet kazası geçirdim. Kolumu, bacağımı kırdım. Bu sefer de böyle talihsiz olay yaşadım' dedi.

Taksici Sercan Tanrıverdi

Böcek ailesi geçen yıl İstanbul'da trafik kazası geçirmiş! Hastaneye götüren taksici her detayı anlattı

Ben normal taksi şoförüyüm, görevimi yaptım. Müşterileri aldım, en yakın hastaneye götürdüm. Bu konu hepimizi üzdü, acı bir haber. Ailesine de baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

