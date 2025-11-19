Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Editor
 Baran Aksoy

Böcek ailesinin ölümünde hastane ihmali var mı? Bakan Memişoğlu açıkladı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Böcek ailesinin ölümünde hastane ihmalinin olup olmadığına yönelik iddialara cevap verdi. İlk yapılan incelemelerde sorun saptanmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıklayan Bakan Memişoğlu, "Bir kusur varsa gerekli adımlar atılacak" dedi.

Böcek ailesinin ölümünde hastane ihmali var mı? Bakan Memişoğlu açıkladı
19.11.2025
19.11.2025
12:29

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin hastanedeki tedavide ihmal olup olmadığına ilişkin konuşan Bakan Memişoğlu, yapılan ilk incelemelerde hastanelerin tedavilerinde bir sorun saptanmadığını dile getirdi.

Böcek ailesinin ölümünde hastane ihmali var mı? Bakan Memişoğlu açıkladı

"KUSUR VARSA GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

Adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü aktaran Bakan Memişoğlu, "Bir kusur varsa gerekli adımlar atılacak" dedi. “Doktor ihmali var mı?” sorusuna da cevap veren Memişoğu, “İki hastane de yeterli hastane. Gerekli müdahaleleri yapmışlar. Biz her ihtimale karşı inceleme yapıyoruz. Bir eksiklik olduğunu düşünmüyoruz ama yine de inceleme yapıyoruz" diye konuştu.

Böcek ailesinin ölümünde hastane ihmali var mı? Bakan Memişoğlu açıkladı

BÖCEK AİLESİNİN ÖLÜMÜ...

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye gitti.

Böcek ailesinin ölümünde hastane ihmali var mı? Bakan Memişoğlu açıkladı

Hastanede gerekli kontrollerin yapılmasının ardından kaldıkları otele dönen aile, bir süre sonra tekrardan fenalaşarak 13 Kasım'da ambulans ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Önce 2 çocuk daha sonra da anne ve baba hayatını kaybetti.

