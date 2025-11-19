Böcek ailesinin ölümünde hastane ihmali var mı? Bakan Memişoğlu açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin hastanedeki tedavide ihmal olup olmadığına ilişkin konuşan Bakan Memişoğlu, yapılan ilk incelemelerde hastanelerin tedavilerinde bir sorun saptanmadığını dile getirdi.

"KUSUR VARSA GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

Adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü aktaran Bakan Memişoğlu, "Bir kusur varsa gerekli adımlar atılacak" dedi. “Doktor ihmali var mı?” sorusuna da cevap veren Memişoğu, “İki hastane de yeterli hastane. Gerekli müdahaleleri yapmışlar. Biz her ihtimale karşı inceleme yapıyoruz. Bir eksiklik olduğunu düşünmüyoruz ama yine de inceleme yapıyoruz" diye konuştu.

BÖCEK AİLESİNİN ÖLÜMÜ...

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye gitti.

Hastanede gerekli kontrollerin yapılmasının ardından kaldıkları otele dönen aile, bir süre sonra tekrardan fenalaşarak 13 Kasım'da ambulans ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Önce 2 çocuk daha sonra da anne ve baba hayatını kaybetti.