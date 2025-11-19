Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Deterjanlı Türk kahvesi dehşeti! İşletmecinin ifadesi ortaya çıktı... Genç kız göz göre göre zehirlendi

Beyoğlu'nda genç mühendis Ayben Özçilingir'in içtiği kahvenin ardından rahatsızlanarak hastanelik olduğu olaya ilişkin 'ev hapsi' kararı verilen kafe işletmecisinin ifadesine ulaşıldı. Şişenin üzerinde deterjan olduğunu belirten bir yazının olmadığını belirten Özçilingir, "M.A.'nın deterjan şişesinden su zannederek bardağa koymasından haberim yoktur. Bu olay dolayısıyla çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Türkiye daha 4 kişilik Böcek ailesinin olayını atlatamamışken, bir kötü haber de 26 yaşındaki genç mühendisten geldi. 'nda Ayben Özçilingir, bir kafede içtiği Türk kahvesinden zehirlendi.

Deterjanlı Türk kahvesi dehşeti! İşletmecinin ifadesi ortaya çıktı... Genç kız göz göre göre zehirlendi

Türk kahvesinin su yerine bulaşık deterjanından yapıldığı belirlendi. Genç mühendisin sağlık durumda iyileşme olduğu öğrenilirken işletme sahipleri ve kahveyi yapan kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında dün hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilen kafe işletmecisi şüpheli S.N.Ö.'nün savcılık ifadesine ulaşıldı.

Deterjanlı Türk kahvesi dehşeti! İşletmecinin ifadesi ortaya çıktı... Genç kız göz göre göre zehirlendi

"SUYU NERDEN ALDIĞINI GÖRMEDİM"

Kafeyi sabah saatlerinde açtıklarında gerekli temizlik ve müşteri için hazırlıkları yaptıklarını öğle saatlerinde ise kalabalık bir grubun kafeye geldiğini belirten S.N.Ö. "Bu sırada ben tek olduğum için ve bir sürü sipariş geldiği için zorlanmam üzerine o sırada kafede bulunan komşumuz olan M.A. bana yardım isteyip istemediğimi sordu. Ben de olur verdim. O sırada mağdur ve yanındaki arkadaşları kafeye gelmişlerdi. Kahve siparişi vermeleri üzerine ben mutfağa geçerek siparişleri hazırlamaya başladım. Bu sırada yardım teklifinde bulunan M.A.'ya kahveleri makineye attığımı, kahveler hazır olunca tepsiye koymasını ve arıtmayı göstererek suyu buradan aldığımızı söyledim. Sonra ben latteyi hazırlamaya gittim. M.A. tepsiyi hazırlarken suyu nerden aldığını görmedim. Daha sonra ben tepsiyle misafirlere ikram ettim" ifadelerini kullandı.

Deterjanlı Türk kahvesi dehşeti! İşletmecinin ifadesi ortaya çıktı... Genç kız göz göre göre zehirlendi

"ŞİŞE MAKİNENİN ÖNÜNDEKİ DETERJAN ŞİŞELERİNİN YANINDAYDI"

Daha sonra sipariş üzerine ben aynı masa için M.A.'dan 1 sade kahve yapmasını istediğini söyleyen S.N.Ö., "M.A. kahveyi hazırlayıp kendisi servis etti. Bu servis rahatsızlanan misafire yapıldı. Ben bu sırada diğer misafirlerle ilgileniyordum. Ardından yükselen sesler gelmesi üzerine ben rahatsızlanan kızı alıp tuvalete götürdüm. Hemen 112'ye haber verdim. Ben kahveyi karton bir kaba boşaltarak doktora göstermeleri için kızın arkadaşlarından birine verdim. Ancak fincan dükkanda kaldı. Dükkan fazla dağıldığı için fincanı da yıkamış bulunduk. Daha sonra M.A. ile olayı anlamak amacıyla konuşmaya başladık. O sırada M.A. bana 'ben suyu bu şişeden doldurdum' dedi. Ben de bunun üzerine M.A.'ya bunun su olmadığını, deterjan olduğunu söyledim. Bu şişe makinenin önündeki deterjan şişelerinin yanındaydı. Üzerinde deterjan olduğunu belirten yazı yoktu. Biz kardeşimle birlikte bu kafeyi 1,5 senedir işletiyoruz. Misafirlerimizle olan ilişkilerimiz güzeldir ve her türlü özeni gösteriyoruz. M.A.'nın deterjan şişesinden su zannederek bardağa koymasından haberim yoktur. Bu olay dolayısıyla çok üzgünüm. Bir daha yaşanmaması için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

