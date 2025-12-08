Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

CHP'li vekiller anlattı: 'İmamoğlu'nun psikolojisi bozuk, duvarları yumrukladı'

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde psikolojisinin bozuk olduğu iddiasının CHP'li milletvekilleri tarafından dile getirildiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun duvarları yumrukladığı için rahatsızlık geçirdiği ve bu sebeple hastaneye kaldırıldığı ziyaret eden CHP'li vekiller tarafından öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 23:52
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 23:52

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan 'nun bel rahatsızlığı geçirdiği iddiasıyla hastaneye kaldırılmasının asıl sebebinin duvarları yumruklayıp sinir krizi geçirmesi olduğu öne sürüldü. 'de yayımlanan Medya Kritik programında CHP'li vekillerle olan görüşmesini anlatan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İmamoğlu'nun psikolojisinin iyi olmadığını anlattıklarını aktardı.

CHP'li vekiller anlattı: 'İmamoğlu'nun psikolojisi bozuk, duvarları yumrukladı'

“İMAMOĞLU'NUN CEZAEVİNDE DUVARLARI YUMRUKLADIĞI SÖYLENDİ”

Fatih Atik, CHP'li vekillerin İmamoğlu'nun ruh haline dair şunları anlattıklarını ifade etti:

"CHP milletvekillerinden dinlediğim için anlatıyorum. İlk cezaevine girdiği dönemlerde CHP'li vekiller ziyaret ettiğinde psikolojisinin iyi olmadığını söylemişlerdi. Ben pek ihtimal bile vermemiştim ama bir dönem hastaneye kaldırılmıştı, bel rahatsızlığı olduğunu söylemişlerdi. Bunun bel rahatsızlığı olmadığı duvarları yumrukladığı, başını duvara vurduğu ve bu nedenle rahatsızlık geçirdiğini söylediler. Milletvekillerinin anlattıklarını söylüyorum. Kamuoyuna bel rahatsızlığı geçirdiği şeklinde açıklama yapıldı. İmamoğlu'nun psikolojisinin çok bozuk olduğunu söyleyenler var."

CHP'li vekiller anlattı: 'İmamoğlu'nun psikolojisi bozuk, duvarları yumrukladı'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekrem Imamoğlu Maltepe'deki mitingde konuştu
Ekrem İmamoğlu iddianamesinde konuşmalar ortaya çıktı! Tehditle kreş: 'Eğer yapmazsa...'
ETİKETLER
#tgrt haber
#sağlık durumu
#ekrem imamoğlu
#istanbul büyükşehir belediyesi
#tutuklama
#Psikolojik Rahatsızlık
#Duvarlara Yumruklama
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.