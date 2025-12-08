CHP'li vekiller anlattı: 'İmamoğlu'nun psikolojisi bozuk, duvarları yumrukladı'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun bel rahatsızlığı geçirdiği iddiasıyla hastaneye kaldırılmasının asıl sebebinin duvarları yumruklayıp sinir krizi geçirmesi olduğu öne sürüldü. TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında CHP'li vekillerle olan görüşmesini anlatan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İmamoğlu'nun psikolojisinin iyi olmadığını anlattıklarını aktardı.

“İMAMOĞLU'NUN CEZAEVİNDE DUVARLARI YUMRUKLADIĞI SÖYLENDİ”

Fatih Atik, CHP'li vekillerin İmamoğlu'nun ruh haline dair şunları anlattıklarını ifade etti:

"CHP milletvekillerinden dinlediğim için anlatıyorum. İlk cezaevine girdiği dönemlerde CHP'li vekiller ziyaret ettiğinde psikolojisinin iyi olmadığını söylemişlerdi. Ben pek ihtimal bile vermemiştim ama bir dönem hastaneye kaldırılmıştı, bel rahatsızlığı olduğunu söylemişlerdi. Bunun bel rahatsızlığı olmadığı duvarları yumrukladığı, başını duvara vurduğu ve bu nedenle rahatsızlık geçirdiğini söylediler. Milletvekillerinin anlattıklarını söylüyorum. Kamuoyuna bel rahatsızlığı geçirdiği şeklinde açıklama yapıldı. İmamoğlu'nun psikolojisinin çok bozuk olduğunu söyleyenler var."