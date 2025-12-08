Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Samsun'da dehşet! Çilingirin açtığı kapının ardında acı manzara! Genç kadın eşini asılı halde buldu

Samsun’un Bafra ilçesinde, bir evde doğal gaz borusuna asılı olarak bulunan 28 yaşındaki K.K., hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay, eşinin çilingir yardımıyla eve girmesiyle ortaya çıkarken, genç adamın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Hayatını kaybeden K.K.'nin 1 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Samsun'da dehşet! Çilingirin açtığı kapının ardında acı manzara! Genç kadın eşini asılı halde buldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 23:24
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 23:24

'un ilçesinde, İsaklı Mahallesi İtfaiye Sokak’ta bulunan üç katlı bir binanın birinci katındaki daire, üzücü bir olaya sahne oldu.

KAPININ AÇILMAMASI ÜZERİNE ÇİLİNGİR ÇAĞRILDI

Eve geldiğinde kapının kilitli olduğunu ve açılamadığını fark eden kadın, eşi 28 yaşındaki K.K.'yi telefonla aradı ancak kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine çareyi çilingir çağırmakta bulan kadın, kapının açılmasının ardından içeri girdiğinde eşini doğal gaz borusuna asılı vaziyette buldu.

Samsun'da dehşet! Çilingirin açtığı kapının ardında acı manzara! Genç kadın eşini asılı halde buldu

ACİL MÜDAHALE SONUÇ VERMEDİ

Durumun hemen ihbar edilmesi üzerine adrese derhal polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asılı halde bulunan K.K.'ye, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Bafra Devlet Hastanesi'ne nakli gerçekleştirildi. Ancak hastanede görevli doktorların tüm çabalarına rağmen genç adamın yaşam savaşını kaybettiği bildirildi.

Samsun'da dehşet! Çilingirin açtığı kapının ardında acı manzara! Genç kadın eşini asılı halde buldu

1 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞU ÖĞRENİLDİ

Hayatını kaybeden K.K.'nin dört yıllık evli olduğu ve geride bir yaşında bir çocuk bıraktığı bilgisine ulaşıldı. Bafra olayı ile ilgili olarak güvenlik güçlerince kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kaza süsüyle ailesini katletmişti... Cezaevinde intihar eden doktor toprağa verildi
Çekirdek çitleyerek izlediler! Çorum'da intihar girişimini emniyet müdürü engelledi
ETİKETLER
#doğalgaz
#samsun
#intihar
#aile
#Bafra
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.