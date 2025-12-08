Samsun'da dehşet! Çilingirin açtığı kapının ardında acı manzara! Genç kadın eşini asılı halde buldu

Samsun'un Bafra ilçesinde, İsaklı Mahallesi İtfaiye Sokak’ta bulunan üç katlı bir binanın birinci katındaki daire, üzücü bir olaya sahne oldu.

KAPININ AÇILMAMASI ÜZERİNE ÇİLİNGİR ÇAĞRILDI

Eve geldiğinde kapının kilitli olduğunu ve açılamadığını fark eden kadın, eşi 28 yaşındaki K.K.'yi telefonla aradı ancak kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine çareyi çilingir çağırmakta bulan kadın, kapının açılmasının ardından içeri girdiğinde eşini doğal gaz borusuna asılı vaziyette buldu.

ACİL MÜDAHALE SONUÇ VERMEDİ

Durumun hemen ihbar edilmesi üzerine adrese derhal polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asılı halde bulunan K.K.'ye, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Bafra Devlet Hastanesi'ne nakli gerçekleştirildi. Ancak hastanede görevli doktorların tüm çabalarına rağmen genç adamın yaşam savaşını kaybettiği bildirildi.

1 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞU ÖĞRENİLDİ

Hayatını kaybeden K.K.'nin dört yıllık evli olduğu ve geride bir yaşında bir çocuk bıraktığı bilgisine ulaşıldı. Bafra intihar olayı ile ilgili olarak güvenlik güçlerince kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.