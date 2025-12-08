Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na soru: TFF'ye seslendiler!

Beşiktaş'ta, Gaziantep FK maçı sonrasında paylaşımlar devam ediyor. 2-2 biten mücadelenin hakem kararlarını gündeme taşıyan Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da seslendi.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 23:40
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 23:40

'de ve 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlılar, hakem kararlarının tartışıldığı maçın ardından TFF'ye çağrıda bulundu ve İbrahim 'nu göreve davet etti.

BEŞİKTAŞ'TAN TFF'YE SİTEM AÇIKLAMASI

"Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın hakemi Kadir Sağlam ile Beşiktaş düşmanlığıyla bilinen hakemi Halil Umut Meler, sergiledikleri rezil yönetimle maçın skoruna direkt etki etmiştir. Ofsayt çizgisi dahi çizmekten aciz oldukları için rakibimizin öne geçmesine neden olan VAR ekibi, ne hikmetse futbolcumuz Jota Silva’nın ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda net penaltıyı süzememiştir. Maçın hakemi Kadir Sağlam, maç boyunca takdir haklarını rakipten yana kullanmış ve rakibin oyunu soğutma stratejisine kayıtsız kalmıştır. Birkaç gün önce bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Türkiye Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım” demişti. Sayın Hacıosmanoğlu’na soruyoruz; Köpeksiz köy bulanlar kim? Köpeksiz bulduğu köyde çomaksız dolaşanlar kim? “Bunlarla döner dönmez hesaplaşacağım” dediniz. Ne zaman hesaplaşacaksınız? “Gerekeni yapacağım” dediniz. Tam olarak ne yapacaksınız? Hacıosmanoğlu’nu sorularımıza ivedilikle cevaplamaya, cevaplamak da yetmez, Türk futbolunun geleceği için acilen harekete geçmeye davet ediyoruz."

Sıkça Sorulan Sorular

HAKEM KONUSU DİĞER ÜLKELERDE NASIL?
Bazı ligler de aynı bizdeki gibi çok tepkiliyken, bazı ülkelerde ise bu kadar sorun yaşanmıyor ve öncelik hakeme verilmiyor.
