Siirt'te feci kaza! Camdan fırlayan çocuk hayatını kaybetti

Siirt'te meydana gelen korkunç kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kaza sonrası bölgede can pazarı yaşandı.



Otomobilde bulunan 16 yaşındaki Abdullah Yılmaz, otomobilden fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.