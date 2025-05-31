Emniyet kemeri takanlar kurtuldu, takmayan çocuk camdan fırladı!

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sakarya kesiminde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Emniyet kemeri takmayan 9 yaşındaki bir çocuk, takla atan araçtan yola fırladı. O anlar güvenlik kameralarına ve araç içi kameraya saniye saniye yansıdı.

ARAÇ TAKLALARLA SAVRULDU

Kaza, Ankara istikametinde seyreden 21 yaşındaki S.A.’nın kullandığı otomobilin, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen L.A. yönetimindeki otomobile çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle L.A.’nın kullandığı araç devrilirken, içinde bulunan 5 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.

EMNİYET KEMERİ OLMAYAN ÇOCUK ARAÇTAN FIRLADI

En dikkat çeken an ise arka koltukta oturan ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen 9 yaşındaki O.A.’nın araçtan dışarı savrulması oldu. Çocuk, yola düşmesinin ardından çevredeki sürücüler tarafından hemen fark edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

EMNİYET KEMERİ TAKAN YOLCULAR TABURCU OLDU

Emniyet kemeri takan 2 yolcunun hafif yaralarla kurtulduğu ve aynı gün taburcu edildiği bildirildi.