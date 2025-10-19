Diyarbakır’da konser alanında bıçaklı kavga: Çok sayıda yaralı var!

Diyarbakır’da Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen törende iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

10 YARALI VAR!

Olay Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Nevruz Parkında meydana geldi. Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. İzdihamın da yaşandığı olayda 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Polis olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.