Arkadaş kavgası kötü bitti: Ölen 16, öldüren 14 yaşında

Şanlıurfa'da iki arkadaşın tartışması feci bir şekilde sonuçlandı. 14 yaşındaki Y.K. ile 16 yaşındaki Hakkı Eren Kubat arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ARKADAŞINA BIÇAKLA SALDIRDI

Olayda Y.K., yanındaki bıçakla arkadaşı Kubat’ı bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hakkı Eren Kubat kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kubat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası kaçan Y.K. ise, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.