17°
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Balıkesir'de dehşet! Uzman çavuşu ve sürücüyü öldürdü, polisle çatıştı, 7 kişiyi yaraladı: Kimliği ortaya çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, trafikte tartıştığı uzman çavuşu öldürdü. Kaçarken yoldaki araçlara da ateş edip polislerle de çatışan saldırgan bir kişinin daha ölümüne neden oldu. Polislerin etkisiz hale getirdiği saldırganın cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2025
18:40
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
18:40

ilçesinde dün akşam saat 22.30 sıralarında Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri, aracıyla seyir halindeyken durduğu sırada Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan eden ve "kasten öldürme" suçundan 20 yıl 27 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da aranan Mustafa Emlik ile karşılaştı.

Balıkesir'de dehşet! Uzman çavuşu ve sürücüyü öldürdü, polisle çatıştı, 7 kişiyi yaraladı: Kimliği ortaya çıktı

İkili arasında çıkan tartışmada Mustafa Emlik, Uzman Çavuş Ekri'yi silahla vurarak öldürdü. Şüpheli, ardından aracı gasbederek olay yerinden kaçtı. Kaçış sırasında çevresine rastgele ateş açan Mustafa Emlik, Ertürk Caddesi üzerinde yürüyen 4 kişiye de ateş etti. Bu sırada V. A. boğazından yaralandı.

KAÇARKEN YOLDAKİ ARAÇLARA ATEŞ AÇTI

Şüpheli, E87 karayolundan Güre Mahallesi yönüne kaçarken yol üzerindeki araçlara da ateş açtı. Güre Mahallesi'nde D.C. evinin önünde, bir iş yerinin sahibi R.Ö. de vurulması sonucu yaralandı. Tekrar Akçay yönüne dönen Emlik., Akçay ışıklarda araca yol vermediği gerekçesiyle ateş açarak araçta bulunan Göktuğ Çalık ve M.N.'yi yaraladı.

Balıkesir'de dehşet! Uzman çavuşu ve sürücüyü öldürdü, polisle çatıştı, 7 kişiyi yaraladı: Kimliği ortaya çıktı

POLİSLERLE ÇATIŞMAYA GİRDİ

Göktuğ Çalık kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli, Akçay Mahallesi Zafer Köprüsü yakınlarında ise R.K. isimli kadını bacaklarından vurarak yaraladı. Emlik, kaçışı sırasında Sarıkız, Akçay ve Altınkum mahallelerinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle silahlı çatışmaya girdi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Altınkum Mahallesi'nden Hamidiye yönüne ilerlerken Yunus ekipleriyle karşılaşan şüpheli, memuru İ.G.'yi sağ ayağından, ardından Lukoil Kavşağı'nda yaşanan çatışmada Çocuk Büro'da görevli polis memuru Ü.I.'yı karın bölgesinden vurarak yaraladı. Mustafa Emlik, polislerin karşı ateşi sonucu vurularak etkisiz hale getirildi. Şahsın üzerinde bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Balıkesir'de dehşet! Uzman çavuşu ve sürücüyü öldürdü, polisle çatıştı, 7 kişiyi yaraladı: Kimliği ortaya çıktı

3 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla tahkikatın Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yürütüldüğü öğrenildi. Olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı, polis memurlarının tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Ekri için yarın Ankara Etimesgut'ta cenaze töreni düzenlenecek.

