Şanlıurfa'da öğretmene korkunç şiddet! Sınıfa girip sopayla dakikalarca dövdüler

Haliliye ilçesine bağlı Uzunköy Mahallesi'nde bulunan Uzunköy İlk ve Ortaokulu'nda yaşanan olay dehşete düşürdü. Okulda görev yapan 1. sınıf öğretmeni T.T.K., kendisini veli olarak tanıtan M.R.U.'nun saldırısına uğradı. Sopayla dakikalarca darbedilen öğretmen kafasından yaralandı. Kanlar içinde kalan öğretmen, kendisini darbeden zanlıdan şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma tarafından gözaltına alınan M.R.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"KANATLARI KIRILARAK, KANI DÖKÜLEREK"

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan öğretmen T.T.K., "15 Ekim günü okulumda boş dersimde veli olduğunu iddia eden bir şahıs tarafından defalarca darbedildim. Kendimi koruyamamış, zarar görmüş ve BTM ile giderilemez raporum gerekli mercilerde mevcuttur. Bugün yıllardır emek verdiğim yuvamdan ayrılıyorum. Ama kanatları kırılarak, kanı dökülerek. Ama çocuklarıma olan sevgim beni iyileştirecek. Çok üzgünüm ve bana yapılan bu saldırıyı esefle kınıyorum" ifadelerini kullandı.