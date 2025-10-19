Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
17°
Şanlıurfa'da öğretmene korkunç şiddet! Sınıfa girip sopayla dakikalarca dövdüler

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Uzunköy İlk ve Ortaokulunda görev yapan öğretmen dehşeti yaşadı. Genç öğretmen, bir veli tarafından sopayla korkunç şekilde darbedildi. Kanlar içinde kalan öğretmen sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bugün yıllardır emek verdiğim yuvamdan ayrılıyorum. Ama kanatları kırılarak, kanı dökülerek" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 12:49

ilçesine bağlı Uzunköy Mahallesi'nde bulunan Uzunköy İlk ve Ortaokulu'nda yaşanan olay dehşete düşürdü. Okulda görev yapan 1. sınıf öğretmeni T.T.K., kendisini veli olarak tanıtan M.R.U.'nun saldırısına uğradı. Sopayla dakikalarca darbedilen öğretmen kafasından yaralandı. Kanlar içinde kalan öğretmen, kendisini darbeden zanlıdan şikayetçi oldu.

Şanlıurfa'da öğretmene korkunç şiddet! Sınıfa girip sopayla dakikalarca dövdüler

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma tarafından gözaltına alınan M.R.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şanlıurfa'da öğretmene korkunç şiddet! Sınıfa girip sopayla dakikalarca dövdüler

"KANATLARI KIRILARAK, KANI DÖKÜLEREK"

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan öğretmen T.T.K., "15 Ekim günü okulumda boş dersimde veli olduğunu iddia eden bir şahıs tarafından defalarca darbedildim. Kendimi koruyamamış, zarar görmüş ve BTM ile giderilemez raporum gerekli mercilerde mevcuttur. Bugün yıllardır emek verdiğim yuvamdan ayrılıyorum. Ama kanatları kırılarak, kanı dökülerek. Ama çocuklarıma olan sevgim beni iyileştirecek. Çok üzgünüm ve bana yapılan bu saldırıyı esefle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#şiddet
#tutuklama
#haliliye
#Öğretmen Saldırısı
#Okul Güvenliği
#Yaşam
