Kafa kafaya feci kaza! Kameralara yansıyan anlar dehşete düşürdü

Hatay Dörtyol'da yaşanan feci kazada 2 kişi yaralandı. Cadde üzerindeki otomobille yan yoldan çıkan otomobil kafaya kafaya çarpıştı. Kameralar yansıyan kazada iki aracında ağır hasar aldığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.