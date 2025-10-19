Kafa kafaya feci kaza! Kameralara yansıyan anlar dehşete düşürdü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hatay Dörtyol'da yaşanan feci kazada 2 kişi yaralandı. Cadde üzerindeki otomobille yan yoldan çıkan otomobil kafaya kafaya çarpıştı. Kameralar yansıyan kazada iki aracında ağır hasar aldığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.