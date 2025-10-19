Okul adeta fabrikaya döndü! Her çeşit çikolatayı üretiyorlar: Kazandıkları para dudak uçuklattı

Gaziantep'te Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) desteğiyle kurulan çikolata üretim atölyesinde geleceğin çikolata ustaları yetiştiriliyor. Lise bünyesindeki çikolata atölyesinde kısıtlı imkanlarla başlanan üretim, artık seri üretime geçmiş durumda...

Öğrencilerin çikolata imalatına yönelik kapsamlı eğitimler aldığı atölyede, bin bir emek ve özenle üretilen çikolatalar kamu kurumlarının yanı sıra özel firmalara da satılıyor.

ÜRETİLEN ÇİKOLATALAR SOSYAL MEDYADAN SATILIYOR

Sosyal medya üzerinden satışa sunulan ve Türkiye’nin birçok kentinden sipariş alan öğrenciler, kısa sürede tüm üretim aşamalarını öğrendikleri çikolatanın seri üretimini yapıyor.

DUBAİ ÇİKOLATASI DA YAPIYORLAR!

Öğrenciler tarafından okulda üretilen; Dubaili çikolatalardan beyaz, bitter, karamelli ve fıstıklı çeşitlere kadar birçok tür, Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle kazandırılan atölyede profesyonelce imal ediliyor.

GÜNLÜK 1 TONLUK ÜRETİM

Adeta bir çikolata fabrikası gibi çalışan lisenin öğrencileri, günlük 1 tonluk seri üretim yaparak döner sermayeden aldıkları payla hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de çikolata ustası olma yolunda deneyim kazanıyor. Devlet hazinesine yılda 7 milyon TL’lik vergi ve katkı sunan lisede, öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor.

"ÖĞRENCİLER BURADA HEM MESLEK ÖĞRENİYOR HEM DE PARA KAZANIYOR"

Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zabit Yılmaz, 2023 yılından itibaren faaliyette olan çikolata atölyesinde öğrencilere çikolata yapımının tüm inceliklerini öğrettiklerini belirtti. Öğrencilerin atölyede hem meslek öğrendiğini hem de okurken para kazandıklarını belirten Yılmaz, "Okulumuzda gıda teknolojisi alanına bağlı olarak çikolata üretim testini açtık. 2023 Haziran ayından bu tarafa üretim yapan çikolata üretim tesisini açmamızın amacı bu sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak. Bu sayede hem öğrencilerimizi yetiştirmiş oluyoruz hem de halk eğitim kapsamında kurs açıyoruz. Öğrenci dışındaki insanlara da faydamız olmuş oluyor. Öğrenciler burada hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor. Mesleki eğitim merkezi programı kapsamında da bu öğrencilerimiz burada hem çikolata üretimiyle ilgili eğitim almakta hem de asgari ücretin yüzde 30'u oranında kazandığı parayla aile bütçesine katkıda bulunmaktadır. Mesleki eğitim merkezi programı kapsamında aldıkları eğitimle çikolata üretiminde 11'inci sınıftan sonra kalfalık belgesi, 12'inci sınıftan sonra da ustalık belgesi veriyoruz. Tüm eğitimlerini tamamladığında iş yeri açma belgesi ve EUROPES sertifikası ile bu eğitimi taçlandırıyoruz. Bizden almış oldukları iş yeri açma belgesiyle kendi iş yerlerini de açabiliyorlar. Aynı zamanda eğer kendi iş yerlerini açabilecek durumda değillerse bu defa sektörde ihtiyaç duyulan firmalarda çalışma imkanı bulup geçimlerini sağlayabiliyorlar" dedi.