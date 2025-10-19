Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Okul adeta fabrikaya döndü! Her çeşit çikolatayı üretiyorlar: Kazandıkları para dudak uçuklattı

Gaziantep'te Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri üretimini kendilerinin yaptığı bir çikolata markası oluşturdu. Dubaili çikolatalardan beyaz, bitter, karamelli ve fıstıklı çeşitlere kadar birçok çikolatayı üreten öğrenciler, yılda 3 milyon TL ciro yapıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 10:21

'te Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde, ’nın (MEB) desteğiyle kurulan çikolata üretim atölyesinde geleceğin çikolata ustaları yetiştiriliyor. Lise bünyesindeki çikolata atölyesinde kısıtlı imkanlarla başlanan üretim, artık seri üretime geçmiş durumda...

Okul adeta fabrikaya döndü! Her çeşit çikolatayı üretiyorlar: Kazandıkları para dudak uçuklattı

Öğrencilerin çikolata imalatına yönelik kapsamlı eğitimler aldığı atölyede, bin bir emek ve özenle üretilen çikolatalar kamu kurumlarının yanı sıra özel firmalara da satılıyor.

Okul adeta fabrikaya döndü! Her çeşit çikolatayı üretiyorlar: Kazandıkları para dudak uçuklattı

ÜRETİLEN ÇİKOLATALAR SOSYAL MEDYADAN SATILIYOR

Sosyal medya üzerinden satışa sunulan ve Türkiye’nin birçok kentinden sipariş alan öğrenciler, kısa sürede tüm üretim aşamalarını öğrendikleri çikolatanın seri üretimini yapıyor.

Okul adeta fabrikaya döndü! Her çeşit çikolatayı üretiyorlar: Kazandıkları para dudak uçuklattı

DUBAİ ÇİKOLATASI DA YAPIYORLAR!

Öğrenciler tarafından okulda üretilen; Dubaili çikolatalardan beyaz, bitter, karamelli ve fıstıklı çeşitlere kadar birçok tür, Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle kazandırılan atölyede profesyonelce imal ediliyor.

Okul adeta fabrikaya döndü! Her çeşit çikolatayı üretiyorlar: Kazandıkları para dudak uçuklattı

GÜNLÜK 1 TONLUK ÜRETİM

Adeta bir çikolata fabrikası gibi çalışan lisenin öğrencileri, günlük 1 tonluk seri üretim yaparak döner sermayeden aldıkları payla hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de çikolata ustası olma yolunda deneyim kazanıyor. Devlet hazinesine yılda 7 milyon TL’lik vergi ve katkı sunan lisede, öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor.

Okul adeta fabrikaya döndü! Her çeşit çikolatayı üretiyorlar: Kazandıkları para dudak uçuklattı

"ÖĞRENCİLER BURADA HEM MESLEK ÖĞRENİYOR HEM DE PARA KAZANIYOR"

Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zabit Yılmaz, 2023 yılından itibaren faaliyette olan çikolata atölyesinde öğrencilere çikolata yapımının tüm inceliklerini öğrettiklerini belirtti. Öğrencilerin atölyede hem meslek öğrendiğini hem de okurken para kazandıklarını belirten Yılmaz, "Okulumuzda gıda teknolojisi alanına bağlı olarak çikolata üretim testini açtık. 2023 Haziran ayından bu tarafa üretim yapan çikolata üretim tesisini açmamızın amacı bu sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak. Bu sayede hem öğrencilerimizi yetiştirmiş oluyoruz hem de halk eğitim kapsamında kurs açıyoruz. Öğrenci dışındaki insanlara da faydamız olmuş oluyor. Öğrenciler burada hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor. Mesleki eğitim merkezi programı kapsamında da bu öğrencilerimiz burada hem çikolata üretimiyle ilgili eğitim almakta hem de asgari ücretin yüzde 30'u oranında kazandığı parayla aile bütçesine katkıda bulunmaktadır. Mesleki eğitim merkezi programı kapsamında aldıkları eğitimle çikolata üretiminde 11'inci sınıftan sonra kalfalık belgesi, 12'inci sınıftan sonra da ustalık belgesi veriyoruz. Tüm eğitimlerini tamamladığında iş yeri açma belgesi ve EUROPES sertifikası ile bu eğitimi taçlandırıyoruz. Bizden almış oldukları iş yeri açma belgesiyle kendi iş yerlerini de açabiliyorlar. Aynı zamanda eğer kendi iş yerlerini açabilecek durumda değillerse bu defa sektörde ihtiyaç duyulan firmalarda çalışma imkanı bulup geçimlerini sağlayabiliyorlar" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Evinizde varsa hemen yok edin! Olması gerekenden 99 kat fazla kimyasal içeriyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Belgeler iptal edildi
ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#gaziantep
#Çikolata Üretimi
#Mesleki Eğitim
#Serbest Meslek
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.