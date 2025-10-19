Resmi Gazete'de yayımlandı: Belgeler iptal edildi

Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dahilde işleme, hariçte işleme, yurt içi satış ve teslim, firma talebi üzerine ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

22 İZİN BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Bakanlık tarafından yayımlanan listede; geçen ay 616 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 11 firmaya yurt içi satış ve teslim, 1 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi düzenlendi. Firma talebi üzerine 22 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

DAHİLDE İŞLEM REJİMİ NEDİR?

Dahilde İşleme Rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.