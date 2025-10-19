Erdoğan'dan liseleri kısaltacak 2+2 modeline veto! Yeni talimat verdi

Bir süredir gündemde olan zorunlu eğitimin kısaltılması konusu kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hazırlanan yeni lise modeline ilişkin Kabine Toplantısı'nda sunum yaptı.

MEB'DEN 2+2 MODELİ

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; Bakan Tekin Kabine'de 2+2 modelini önerdi. Buna göre; öğrenciler, ilk 2 yılı tamamladıktan sonra isterlerse eğitimlerine son verip temel diploma alabilecek, tercih edenler kalan 2 yılda mesleki ya da akademik eğitime yönelebilecekti. Böylece sistem, eğitimi 2 yıla düşürmeyi değil, öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirilebileceği esnek bir yapı kurmayı amaçlıyordu.

"BİRAZ DAHA ÇALIŞILSIN" TALİMATI

Kabinede yapılan sunumun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Taslak üzerinde biraz daha çalışın” dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı almasında eğitimci ve sendikaların eleştirilerinin yanı sıra özellikle Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun sunduğu değerlendirme raporunun etkili olduğu ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Politikaları Kurulunun sunduğu raporda 2+2 modelinin, özellikle dezavantajlı bölgelerde eğitimde dışlanma ya da okulu erken terk etme gibi olumsuz sonuçlar doğabileceği uyarısı yapıldı.

NORM FAZLALIĞI ENDİŞESİ

Bunun yanı sıra 2012 yılında 4+4+4 sistemine geçildiğinde, yani ilkokul eğitiminin beş yıldan dört yıla inmesinden dolayı 42 bin 500 sınıf öğretmeni norm fazlası olmuştu. Benzer bir durumun yaşanacağı ve öğretmenlerin etkilenme ihtimali endişesi dile getirildi. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yani yeni müfredatının uygulanmasında ikinci eğitim öğretim yılına yeni girilmişken, atılan yeni adımların, yapılan yeni düzenlemelerin tam olarak oturması için çalışmaların bir süre daha devam etmesi gerektiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun, Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirdiği zoom toplantısında da benzer eleştirileri ifade ettiği ve “Süre ve biçimin değil; nitelik ve anlam tartışılmalı” dediği öğrenildi.

Öte yandan Eğitim Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimat vermesi durumunda yeni lise modeli için bir rapor çalışması yapacaklarını da belirtti.