Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Erdoğan'dan liseleri kısaltacak 2+2 modeline veto! Yeni talimat verdi

12 yıllık zorunlu eğitimin yeniden düzenlenmesi kapsamında liselerde uygulanan 4 yıllık zorunlu eğitimi kısaltacak "2+2 modeli", bu hafta yapılan Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, ilk iki yıldan sonra lise diploması için fırsat tanıyan modele olumsuz yönde rapor hazırladı. Bunun üzerine Erdoğan da düzenlemenin üzerinde biraz daha çalışılması yönünde talimat verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Erdoğan'dan liseleri kısaltacak 2+2 modeline veto! Yeni talimat verdi
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 07:58
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 07:58

Bir süredir gündemde olan zorunlu eğitimin kısaltılması konusu kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hazırlanan yeni lise modeline ilişkin Kabine Toplantısı'nda sunum yaptı.

MEB'DEN 2+2 MODELİ

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; Bakan Tekin Kabine'de 2+2 modelini önerdi. Buna göre; öğrenciler, ilk 2 yılı tamamladıktan sonra isterlerse eğitimlerine son verip temel diploma alabilecek, tercih edenler kalan 2 yılda mesleki ya da akademik eğitime yönelebilecekti. Böylece sistem, eğitimi 2 yıla düşürmeyi değil, öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirilebileceği esnek bir yapı kurmayı amaçlıyordu.

"BİRAZ DAHA ÇALIŞILSIN" TALİMATI

Kabinede yapılan sunumun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Taslak üzerinde biraz daha çalışın” dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı almasında eğitimci ve sendikaların eleştirilerinin yanı sıra özellikle Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun sunduğu değerlendirme raporunun etkili olduğu ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Politikaları Kurulunun sunduğu raporda 2+2 modelinin, özellikle dezavantajlı bölgelerde eğitimde dışlanma ya da okulu erken terk etme gibi olumsuz sonuçlar doğabileceği uyarısı yapıldı.

NORM FAZLALIĞI ENDİŞESİ

Bunun yanı sıra 2012 yılında 4+4+4 sistemine geçildiğinde, yani ilkokul eğitiminin beş yıldan dört yıla inmesinden dolayı 42 bin 500 sınıf öğretmeni norm fazlası olmuştu. Benzer bir durumun yaşanacağı ve öğretmenlerin etkilenme ihtimali endişesi dile getirildi. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yani yeni müfredatının uygulanmasında ikinci eğitim öğretim yılına yeni girilmişken, atılan yeni adımların, yapılan yeni düzenlemelerin tam olarak oturması için çalışmaların bir süre daha devam etmesi gerektiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun, Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirdiği zoom toplantısında da benzer eleştirileri ifade ettiği ve “Süre ve biçimin değil; nitelik ve anlam tartışılmalı” dediği öğrenildi.

Öte yandan Eğitim Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimat vermesi durumunda yeni lise modeli için bir rapor çalışması yapacaklarını da belirtti.

ETİKETLER
#Ekonomi
#Medeniyet
#Zorunlueğitim
#Lisemodeli
#2+2model
#Eğitimsistemi
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.