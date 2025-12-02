İki kardeşe saldıran pitbullun tasmasız ve ağızlıksız gezdirildiği görüntüler ortaya çıktı!

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi'nde 30 Kasım günü, meydana gelen olayda, pazar sonrası evlerine dönen Öztürk ailesinin oğulları Efe Öztürk (1 buçuk) ve kızları Doğa Öztürk'e (5), karşı dairelerinde bulunan pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpek önce Efe Öztürk'ün yüzüne, ardından Doğa Öztürk'ün göğsüne saldırarak yaraladı. Yaralı çocuklar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Köpeğin sahibi Tuğçe Özbek Erol'un daha önce pitbull cinsi köpeğini site bahçesinde gezdirirken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tuğçe Özbek Erol'un köpeğini tasmasız ve ağızlıksız şekilde basketbol sahasında gezdirdiği, korkuyla sahadan çıkan çocukların ise tellerin arkasında köpeği izlediği anlar yer aldı. Yapılan soruşturma sonucu gözaltına alınan Tuğçe Özbek Erol, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.