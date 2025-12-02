Menü Kapat
13°
Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

AYM'den kritik ehliyet düzenlemesi! Artık iptal edilemeyecek

Anayasa Mahkemesi, aday sürücülerin belgesinin iptaline ilişkin kritik bir karar verdi. AYM, aday sürücülerin belgesinin iptaline ilişkin kanun maddesini Anayasaya aykırı bularak kararın iptaline karar verdi. İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek. İşte detaylar

AYM'den kritik ehliyet düzenlemesi! Artık iptal edilemeyecek
Mardin 1. İdare Mahkemesi, 2918 sayılı Karayolları 'nun ek 17. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "...aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Yüksek Mahkemeye başvurdu. AYM, kararın 13. ve 20. maddelerine aykırı olduğuna hükmederek iptaline karar verdi.

AYM'den kritik ehliyet düzenlemesi! Artık iptal edilemeyecek

"GÖREVLİLER TARAFINDAN İPTAL EDİLEBİLİR" İBARESİ

, aday sürücülerin belgelerinin iptal edilmesine yönelik yasa maddesine ilişkin itirazı karara bağladı. Resmi Gazete' de yayınlanan karara göre, yasanın ilgili maddesi iptal edildi. İptal edilen madde de, şöyle deniliyordu:

"İlk defa alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler. Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi alma şartları ile diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Aday sürücülerle ilgili olarak yönetmelikte belirtilen iptal edilme şartlarının oluşması hâlinde, bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevliler tarafından sürücü belgeleri iptal edilir.”

AYM'den kritik ehliyet düzenlemesi! Artık iptal edilemeyecek

Mardin 1. İdare Mahkemesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 17. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "...aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Yüksek Mahkeme. itiraz üzerine yaptığı incelemede, düzenlemenin, hangi hallerde aday sürücü belgelerinin iptalin edileceğine ilişkin maddeler içermediği sonucuna vardı. Bu konuda netlik olmadığına dikkat çeken Yüksek Mahkeme, iptale ilişkin yetkinin tamamen idareye bırakıldığını, bu durumun da “sınırlamanın kanunilik koşulunu” taşımadığına hükmetti.

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Sürücü belgesinin iptal edilmesinin, özel hayatın parçası haline gelen araç kullanma imkanını ortadan kaldırdığına işaret edilen iptal gerekçesinde, bu durumun "özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkına" bir sınırlama olduğu da belirtildi. Kararda, temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceği vurgulandı.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

AYM'den kritik ehliyet düzenlemesi! Artık iptal edilemeyecek
