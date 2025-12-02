Altın fiyatları yine düştü! Gram altın iyice geriledi: İşte 2 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki hareketlilik 2 Aralık Salı gününde de devam ediyor. Haftalardır bir düşüp bir yükselen altın fiyatları yatırımcıların da kafasını karıştırıyor. Pazar gününden itibaren ani yükseliş gösteren altın fiyatları bugünü yine düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 2 Aralık Salı 2025 altın fiyatları...