Amasya'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Amasya'da Burak A. yönetimindeki 16 CPY 61 plakalı otomobil, Yıldızköy mevkiinde karşı yönden gelen Berat K.'nin kullandığı 34 UA 7279 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra Hanife A., Burhan A., Birgül Esme, Öznur E. ile diğer otomobildeki Mehmet M. ve Arif E. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar ekiplerin çabasıyla kurtarılarak Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
OTOMOBİLLER HURDAYA DÖNDÜ
Kaza sonrası hurdaya dönen otomobiller, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.