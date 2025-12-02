Amasya'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Amasya'da Burak A. yönetimindeki 16 CPY 61 plakalı otomobil, Yıldızköy mevkiinde karşı yönden gelen Berat K.'nin kullandığı 34 UA 7279 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücülerin yanı sıra Hanife A., Burhan A., Birgül Esme, Öznur E. ile diğer otomobildeki Mehmet M. ve Arif E. yaralandı.

EKİPLER ARAÇTA SIKIŞANLAR İÇİN SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar ekiplerin çabasıyla kurtarılarak Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTOMOBİLLER HURDAYA DÖNDÜ

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobiller, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.