Otomobil paramparça oldu! 2 genç hayatını kaybetti

Gaziantep’in Araban ilçesindeki Kale Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde korkunç bir trafik kazası meydana geldi.
Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarptı. Feci kaza sonrası otomobil adeta hurda yığınına döndü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde incelemelerde bulunan ekipler, paramparça olan otomobildeki Tunahan Yiğit ve Mehmet Çetinpolat‘ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen iki gencin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.