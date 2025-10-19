Zonguldak’ta korkunç cinayet: Kayınpeder eski gelinini av tüfeğiyle öldürdü!

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Kızılbel köyünde, 19 Ekim 2025’te, boşandığı halde aynı evde kalan 43 yaşındaki Gönül Karakök ile 71 yaşındaki kayınpederi Hüseyin Derin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavga büyüyünce Derin, Karakök’e av tüfeğiyle ateş etti.

Ağır yaralanan Gönül Karakök, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Olay sonrası berbere gidip tıraş olan Hüseyin Derin, jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.