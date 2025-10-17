Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Mango'nun kurucusu Isak Andic'in ölümünde cinayet şüphesi: Oğlunun ifadeleri çelişkili

Dünyaca ünlü moda markası Mango, müşteri verilerini çaldırmasının ardından bir skandalla daha gündeme geldi. Mango'nun kurucusu Isak Andic'in ölümü, neredeyse 1 yılın ardından şüpheli görüldü ve oğlu dosyada şüpheli olarak yer aldı.

Mango'nun kurucusu Isak Andic'in ölümünde cinayet şüphesi: Oğlunun ifadeleri çelişkili
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 12:48
|
17.10.2025
17.10.2025
saat ikonu 12:48

Siber saldırıya uğrayarak, müşterilerinin verilerini çaldıran Mango bu kez skandalıyla konuşuluyor. Mango'nun kurucusu Isak Andic, 14 Aralık 2024’te ’da dağda yürüyüş sırasında kayalıklardan 100 metre aşağı düşerek hayatını kaybetti. Andic'in ölümünün ardından yürütülen cinayet dosyasına dönüşme yolunda.

Mango'nun kurucusu Isak Andic'in ölümünde cinayet şüphesi: Oğlunun ifadeleri çelişkili

OĞLU CİNAYET ŞÜPHELİSİ

Isak Andic'in ölümü ilk olarak 'kaza' olarak değerlendirildi. Fakat soruşturma kapsamında elde edilen adli bulgular oğlu Jonathan Andic'in polis ifadesindeki tutarsızlıklar cinayet ihtimalini doğurdu.

İspanyol medya organları El País ve La Vanguardia’ya göre, 44 yaşındaki Jonathan, olayla ilgili tanık olmaktan çıkarılarak resmî olarak şüpheli konumuna getirildi.

İFADELERİ ÇELİŞKİLİ

Polis kaynakları, Jonathan’ın olay anıyla ilgili açıklamalarının birbirini tutmadığını ve olay yerinden toplanan delillerle çeliştiğini aktardı. Ayrıca, Andic’in uzun süredir birlikte olduğu profesyonel golfçü Estefania Knuth’un verdiği ifadede, baba ile oğul arasında gergin bir ilişki olduğuna dair cümleler dikkat çekti.

Mango'nun kurucusu Isak Andic'in ölümünde cinayet şüphesi: Oğlunun ifadeleri çelişkili

Andic ailesi ise Jonathan’ın şüpheli olarak dosyaya eklenmesinin ardından herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

MANGO'NUN KURUCUSU ISAK ANDIC KİMDİR?

Isak Andic 1953 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş, Sefarad Yahudisi bir aileden geliyordu. Eğitimini Robert Kolej’de sürdürürken, genç yaşta ailevi nedenlerle İspanya’ya taşındı. 1984 yılında Mango’yu kurarak başlattığı girişimle, marka kısa sürede 120’den fazla ülkede faaliyet gösteren dev bir moda zincirine dönüştü. Forbes’a göre Andic’in kişisel serveti yaklaşık 4,5 milyar euroya dayanıyordu.

