TGRT Haber
18°
 Ömer Faruk Dogan

Yer altı tünellerinden çıkanlar ürküttü! 40 bin yıldır uyuyan 'buzul canavarları' uyandı

Bilim insanları, Alaska'daki donmuş topraklarda 40 bin yıllık mikropları yeniden canlandırdı. Bu antik organizmalar, atmosfere karbondioksit ve metan salarak iklim krizini daha da derinleştirebilir.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 12:30

Bilim insanları gezegenin donmuş topraklarını (permafrost) kazarak antik varlıkları ortaya çıkarıyor. Tespit edilen organizmalar, filmlerde gördüğümüz "canavarlar" gibi olmasa da tamamen tehlikesiz de değiller.

Popular Mechanics'in haberine göre, araştırmacılar 40 bin yıla yakın süredir uykuda olan mikropların, sıcaklık artışı nedeniyle etkinleşmesi halinde, sera gazlarıyla boğulan atmosfere karbondioksit ve metan pompalamaya başlayabileceklerini düşünüyor.

Yer altı tünellerinden çıkanlar ürküttü! 40 bin yıldır uyuyan 'buzul canavarları' uyandı

KÖTÜ KOKU ALARMI

Söz konusu bilimsel tablo, JGR Biogeosciences dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada detaylandırılıyor.

Çalışmanın yazarlarından Tristan Caro ve ekibi, araştırmalarını gerçekleştirmek üzere Alaska'nın merkezindeki Permafrost Tüneli Araştırma Tesisi'ne gitti. Tesis, yaklaşık 107 metre derinliğe iniyor ve tünelin duvarlarından antik mamut ve bizon kemikleri sarkıyor.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmacı olan Caro bir basın açıklamasında, "Oraya girdiğinizde fark ettiğiniz ilk şey, çok kötü kokmasıdır. Terk edilmiş küflü bir bodrum katı gibi kokuyor. Bir mikrobiyolog için bu heyecan vericidir, zira ilgi çekici kokular genellikle mikrobiyal kaynaklıdır" dedi.

Yer altı tünellerinden çıkanlar ürküttü! 40 bin yıldır uyuyan 'buzul canavarları' uyandı

40 BİN YILLIK MİKROPLAR CANLANIYOR

Caro ve ekibi 40 bin yıla varan yaşta mikropları arıyordu. Tünel duvarlarından toplanan numuneler, takip amacıyla ağır su (döteryum) ile karıştırıldıktan sonra sıcaklık, 12 santigrat dereceye (pratik olarak "ılıman" kabul edilen bir seviye) yükseltildi.

Caro basın açıklamasında, sıcaklık yükseltme işleminin amacını şöyle açıkladı: "Alaska'da bir yaz mevsiminde, ısınmanın permafrostun daha derin bölgelerine ulaştığı gelecekteki iklim koşullarında ne olacağını simüle etmek istedik."

Süreç yavaş başladı. Mikrobiyal koloniler aşamalı olarak büyüdü ve günde yüz binde bir hücre değişimi gerçekleştirdi. Fakat altıncı ayın sonunda, mikroplar dramatik bir yeniden yapılanmaya girdi ve çıplak gözle görülebilen biyofilmler üretti.

Eski organizmalar, modern mikroplardan farklı olmalarına rağmen, aynı derecede aktif olduklarını gösterdi.

Yer altı tünellerinden çıkanlar ürküttü! 40 bin yıldır uyuyan 'buzul canavarları' uyandı

ETKİ GECİKMELİ GELECEK

Arktik bölgeler, Dünya'nın diğer bölgelerine göre dört kat daha hızlı ısınıyor. Yüksek enlemlerdeki yaz mevsimleri uzuyor ve ısınan sıcaklıklar uzun süredir donmuş olan permafrostun daha derinlerine nüfuz ediyor. Tüm bunlar kötü bir haber olsa da, çalışma mikropların tamamen uyanmasının aylar sürebileceğini ortaya koyuyor.

Caro basın açıklamasında, "Alaska'da yazın tek bir sıcak gün olabilir. Ancak daha önemli olan, yaz mevsiminin uzaması ve bu sıcaklıkların sonbahar ve ilkbahara kadar uzamasıdır" şeklinde konuştu.

Araştırmacı, sözlerine dünyadaki permafrost miktarının çok fazla olduğunu ekledi: "Alaska, Sibirya ve diğer kuzey soğuk bölgelerinde çok permafrost var. Biz ise bunun yalnızca küçücük bir dilimini örnekledik."

#iklim değişikliği
#Permafrost
#Mikroplar
#Sera Gazları
#Arktik
#Dünya
