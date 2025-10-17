Bursa'da barajlar boşaldı! Korkulan oldu: Doluluk oranı yüzde 0'ı gördü

Bursa'yı besleyen barajlar kurudu. BUSKİ'nin güncel verilerine göre; barajların doluluk oranı yüzde 0'a düştü. Korkunç tabloyla birlikte bölge halkı kara kara düşünmeye başladı.

5 AYDA YÜZDE 50'DEN YÜZDE 0'A DÜŞTÜ

Bundan sadece 5 ay önce yüzde 50'nin üzerinde olan baraj doluluk oranını kısa bir süre içinde 0'a düşmesi dikkatlerden kaçmadı. Kuraklığın dışında su israfının da barajların tükenmesinin ana sebeplerinden biri olarak görülüyor.

SU KESİNTİLERİNİN TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 16 Ekim-22 Ekim tarihleri arasındaki yapacağı su kesintilerini duyurdu. Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacağı bildirildi.

