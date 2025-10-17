Bursa'da barajlar boşaldı! Korkulan oldu: Doluluk oranı yüzde 0'ı gördü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bursa'yı besleyen barajlar kurudu. BUSKİ'nin güncel verilerine göre; barajların doluluk oranı yüzde 0'a düştü. Korkunç tabloyla birlikte bölge halkı kara kara düşünmeye başladı.
Bundan sadece 5 ay önce yüzde 50'nin üzerinde olan baraj doluluk oranını kısa bir süre içinde 0'a düşmesi dikkatlerden kaçmadı. Kuraklığın dışında su israfının da barajların tükenmesinin ana sebeplerinden biri olarak görülüyor.
Öte yandan BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 16 Ekim-22 Ekim tarihleri arasındaki yapacağı su kesintilerini duyurdu. Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacağı bildirildi.