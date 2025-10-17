Menü Kapat
Editor
 Baran Aksoy

Bursa'da barajlar boşaldı! Korkulan oldu: Doluluk oranı yüzde 0'ı gördü

Kuraklıkla mücadele eden Bursa'da korkulan oldu. Kenti besleyen barajların doluluk oranı 0'ı gördü. Verilerde 5 ay önce yüzde 50'nin üzerinde olan doluluk oranının yüzde 0'a düşmesi dikkatlerden kaçmadı.

'yı besleyen kurudu. BUSKİ'nin güncel verilerine göre; barajların doluluk oranı yüzde 0'a düştü. Korkunç tabloyla birlikte bölge halkı kara kara düşünmeye başladı.

Bursa'da barajlar boşaldı! Korkulan oldu: Doluluk oranı yüzde 0'ı gördü

5 AYDA YÜZDE 50'DEN YÜZDE 0'A DÜŞTÜ

Bundan sadece 5 ay önce yüzde 50'nin üzerinde olan baraj doluluk oranını kısa bir süre içinde 0'a düşmesi dikkatlerden kaçmadı. Kuraklığın dışında su israfının da barajların tükenmesinin ana sebeplerinden biri olarak görülüyor.

Bursa'da barajlar boşaldı! Korkulan oldu: Doluluk oranı yüzde 0'ı gördü

SU KESİNTİLERİNİN TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan BUSKİ Genel Müdürlüğü, neticesinde ortaya çıkan sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 16 Ekim-22 Ekim tarihleri arasındaki yapacağı su kesintilerini duyurdu. Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacağı bildirildi.

https://x.com/BuskiGM/status/1978494421562712542

#bursa
#kuraklık
#su kesintisi
#iklim değişikliği
#barajlar
#Buskİ
#Gündem
