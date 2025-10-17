Kuraklık alarm veriyor! Su seviyesi bir anda düştü: Vatandaşlar tedirgin

Türkiye'nin birçok bölgesi kuraklıkla mücadele veriyor. İstanbul, Bursa, Muğla ve İzmir'de olduğu gibi Hakkari'de de barajlar alarm veriyor. Yükseova ilçesinin içme ve kullanma suyunun temin edildiği Dilimli Barajı'nda azalan yağışlar nedeniyle su seviyesi tam 10 metre geri çekildi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI HAREKETE GEÇTİ

Barajda yaşanan bu büyük düşüş, bölge halkını ve yetkilileri endişelendiriyor. Barajdaki kritik su kaybı üzerine sivil toplum kuruluşları harekete geçti.

ACİL TASARRUF CAĞRISI

YEKDASDER Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, durumun ciddiyetine dikkat çekerek vatandaşları acil tasarrufu konusundan ciddi uyarılarda bulundu.

"KURAKLIK DÜNYANIN HER YERİNDE BELİRGİN HALE GELDİ"

Su hayat olduğunu ve bu hayatı sürdürmek için suyun tasarruflu kullanılması gerektiğinin altını çizen Zanyar, "Bu kuraklık dünyanın her yerinde belirgin hale gelmiş durumda. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate alarak suyu koruması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.