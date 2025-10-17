Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kuraklık alarm veriyor! Su seviyesi bir anda düştü: Vatandaşlar tedirgin

Türkiye'de birçok ilde olduğu gibi Hakkari'de de kuraklık alarm veriyor. Dilimli Barajı'nda su seviyesi 10 metre düştü. Barajda yaşanan bu büyük düşüş, bölge halkını ve yetkilileri endişelendiriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 09:08

Türkiye'nin birçok bölgesi kuraklıkla mücadele veriyor. İstanbul, Bursa, Muğla ve İzmir'de olduğu gibi 'de de alarm veriyor. Yükseova ilçesinin içme ve kullanma suyunun temin edildiği Dilimli Barajı'nda azalan yağışlar nedeniyle su seviyesi tam 10 metre geri çekildi.

Kuraklık alarm veriyor! Su seviyesi bir anda düştü: Vatandaşlar tedirgin

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI HAREKETE GEÇTİ

Barajda yaşanan bu büyük düşüş, bölge halkını ve yetkilileri endişelendiriyor. Barajdaki kritik su kaybı üzerine harekete geçti.

Kuraklık alarm veriyor! Su seviyesi bir anda düştü: Vatandaşlar tedirgin

ACİL TASARRUF CAĞRISI

YEKDASDER Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, durumun ciddiyetine dikkat çekerek vatandaşları acil tasarrufu konusundan ciddi uyarılarda bulundu.

Kuraklık alarm veriyor! Su seviyesi bir anda düştü: Vatandaşlar tedirgin

"KURAKLIK DÜNYANIN HER YERİNDE BELİRGİN HALE GELDİ"

Su hayat olduğunu ve bu hayatı sürdürmek için suyun tasarruflu kullanılması gerektiğinin altını çizen Zanyar, "Bu dünyanın her yerinde belirgin hale gelmiş durumda. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate alarak suyu koruması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Ege'de sabah saatlerinde deprem: Kandilli duyurdu
ETİKETLER
#kuraklık
#hakkari
#barajlar
#su tasarrufu
#sivil toplum kuruluşları
#Su Krizi
#Baraj Doluluk Oranı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.