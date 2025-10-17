Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

CIA'in gizli operasyonları rejim değişikliği için! Venezuela lideri Maduro'dan ABD'ye sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği talimat, Venezuela ile gerilimi zirveye çıkardı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump hükümetinin, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatını (CIA) Venezuela'ya rejim değişikliği amacıyla gönderdiğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas , Başkent Caracas'ta yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald 'ın son talimatını eleştirdi. Maduro, Trump'ın "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle 'ye Venezuela'da operasyon yapma yetkisi vermesinin altında yatan bir başka sebep olduğunu söyledi.

CIA'in gizli operasyonları rejim değişikliği için! Venezuela lideri Maduro'dan ABD'ye sert tepki

''REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GÖNDERİLDİ''

Maduro, Washington'un 'da "kaba ve açık şekilde" yapmaya çalıştığını belirterek, "CIA, Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildi. CIA'in kurulduğu tarihten bu yana hiçbir hükümet, bu kuruma açıkça ülkeleri öldürme, devirmeye ya da yok etmeye yönelik talimat verdiğini söylememişti."

CIA'in son 26 yıldır Venezuela'ya karşı "komplo kurduğunu" öne süren Maduro, Latin Amerika'daki tüm darbelerin arkasında da bu istihbarat teşkilatının bulunduğunu iddia etti.

CIA'in gizli operasyonları rejim değişikliği için! Venezuela lideri Maduro'dan ABD'ye sert tepki

''VATANIMIZI SAVUNMAK İÇİN BİRLEŞTİK''

Maduro, ’yi ülkede rejim değişikliği planları yapmakla suçlayarak, şöyle konuştu:

"Tarihimizde ilk kez bir ABD hükümeti, başka bir ülkeye saldırmak için yetki ve emir verdiğini açıkça söylüyor. Onlar psikolojik savaşlarıyla halkı korkutmak, bölmek, moralini bozmak ve ülkemize zarar vermek istiyorlar. Ancak halkımız kararlılıkla birlik içinde duruyor. Entrikacılara, emperyalistlere ve onların tüm medya kuruluşlarına, internet sitelerine ve ajanslarına kötü bir haberim var: Devrimin siyasi ve askeri liderliği olarak, vatanımızı savunmak için hiç olmadığı kadar birleşmiş durumdayız."

CIA'in gizli operasyonları rejim değişikliği için! Venezuela lideri Maduro'dan ABD'ye sert tepki

''HİÇBİR TEHDİDE BOYUN EĞMEYECEĞİZ''

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkede 6,2 milyon vatandaşın Ulusal Entegre Savunma Sistemi’nin bir parçası olarak görev yaptığını ve hiçbir tehdide boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

Maduro, ABD’nin kendi ülkesinde güvenliği sağlamaktansa başka ülkelerin iç işlerine karıştığını savunarak, "Eğer Venezuela petrol, gaz, altın, toprak ve su bakımından böylesine büyük bir zenginliğe sahip olmasaydı, emperyalistler ülkemize dönüp bakmazdı bile." yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle CIA'ye, Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verdiğini doğrulamıştı.

CIA'in gizli operasyonları rejim değişikliği için! Venezuela lideri Maduro'dan ABD'ye sert tepki

ABD VE VENEZUELA ARASINDA NELER OLUYOR?

Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

CIA'in gizli operasyonları rejim değişikliği için! Venezuela lideri Maduro'dan ABD'ye sert tepki

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

