Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Venezuela, Karayipler'deki hareketliliği işaret etti! BMGK'ya "acil" koduyla mektup gönderdi

Güney Amerika ülkesi Venezuela, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliği sonrası harekete geçti. ABD'nin bölgeye askeri yığınak yaptığı ileri sürülürken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini "acil" toplantıya çağıran bir mektup iletildi.

Venezuela, Karayipler'deki hareketliliği işaret etti! BMGK'ya
AA
10.10.2025
10.10.2025
, Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Daimi Temsilcisi Samuel Moncada aracılığıyla 'nin bölgesindeki askeri hareketliliğini gerekçe gösteren bir mektubu BM Güvenlik Konseyine iletti.

Mektupta, Beyaz Saray’ın Venezuela’da "" hedeflediği ileri sürülerek, bu nedenle BM Güvenlik Konseyinin acil toplanmasının talep edildiği vurgulandı.

Venezuela, Karayipler'deki hareketliliği işaret etti! BMGK'ya "acil" koduyla mektup gönderdi

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ" YIĞINAK

ABD’nin Karayipler bölgesinde "eşi benzeri görülmemiş" bir askeri yığınak yaptığı dikkati çekilen mektupta, ABD güçlerinin Venezuela kıyılarına sadece birkaç mil uzaklıkta olduğuna işaret edildi.

Mektupta, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela’ya yönelik tek taraflı olarak 1000’den fazla yaptırım uyguladığı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanması için hiçbir kanıt sunulmadan ödül koyduğu hatırlatıldı.

ABD’nin "uyuşturucuyla mücadele" bahanesiyle Venezuela’nın doğal kaynaklarını ele geçirmeye çalıştığı edilen mektupta, bu politikanın temelsiz suçlamalarla desteklendiği ifade edildi.

Venezuela, Karayipler'deki hareketliliği işaret etti! BMGK'ya "acil" koduyla mektup gönderdi

"AÇIK BİR HAKARET"

Mektupta, ABD’nin askeri hamlelerinin Latin Amerika’yı nükleer silahlardan arındıran Tlatelolco Antlaşması’nı ihlal ettiği ve Latin Amerika ile Karayipler’in Barış Bölgesi ilanına "açık bir hakaret" oluşturduğu savunuldu.

Karayip Denizi’nde balıkçı teknelerine saldırılar düzenlendiği kaydedilen mektupta, Venezuela hava sahasının da önceden haber verilmeden ihlal edildiği öne sürüldü.

Venezuela, Karayipler'deki hareketliliği işaret etti! BMGK'ya "acil" koduyla mektup gönderdi
#abd
#venezuela
#iddia
#Karayipler
#Rejim Değişikliği
#Bm Güvenlik Konseyi
#Askeri Hamle
#Dünya
