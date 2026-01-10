Yüzlerce litre kaçak içki ele geçirildi

Yurt genelinde kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik çalışmalar kapsamında güvenlik güçlerinin operasyonları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde polis ekipleri titiz ve kararlı çalışmaları sonucu aldıkları istihbarat üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen E.D. isimli şahsa ait ev ve müştemilata operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli bidonlar içerisinde muhafaza edilen toplam 665 litre ev yapımı şarap bulundu.

Ele geçirilen kaçak alkollere el konulurken, olayla ilgili E.D. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.