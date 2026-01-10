Menü Kapat
Editor
Editor
 Yasin Aşan

34 şehirde FETÖ'ye ağır darbe! Bakan Ali Yerlikaya operasyonu duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 şehirde FETÖ'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, jandarma ekipleri tarafından son 2 haftadır devam een operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 43'ünün tutuklandığını bildirdi.

34 şehirde FETÖ'ye ağır darbe! Bakan Ali Yerlikaya operasyonu duyurdu
10.01.2026
10.01.2026
saat ikonu 11:07

Yurt genelinde FETÖ'yle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak FETÖ'ye yönelik önemli bir operasyona daha imza atıldı. Ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, 34 şehirde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 43'ünün tutuklandığını açıkladı.

"MİLLETİMİZİN HUZURUNA KASTEDENLERLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozulduğuna dikkati çekti. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"34 ilde FETÖ’ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık 43'ü tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

#Gündem
