Kars'ta feci kaza: Yolcu otobüsü kargo kamyonuna çarptı! Çok sayıda yaralı var

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Emre Can Aras yönetimindeki kargo kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başlayan kaza, yolun kayganlaşması sonucu bariyere çarparak durabilen kamyon, sol şeridi kapatacak şekilde savruldu. Bu sırada Hatay’dan Ardahan istikametine seyir halinde olan Mehmet Zülküf Çağlayan idaresindeki yolcu otobüsü, önünde duran kargo aracına çarptı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 9 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ VE YOLCULAR O ANLARI ANLATTI

Kaza sonrası açıklamalarda bulunan kamyon şoförü Emre Can Aras, diğer sürücüleri uyarmak için çabaladığını belirtti. Aras, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Yolda güvenlik dubalarını görünce yavaşladım ama araç kaymaya başladı. Bariyere vurup durunca hemen aşağı inip diğer araçları durdurmak için kendi dubamı çıkarmaya çalıştım. O sırada yukarıdan otobüsün kayarak geldiğini gördüm. Kendimi son anda bariyerlerin dışına attım, otobüs kamyona ortadan vurdu."

Otobüs yolcularından Garip Handay ise kazanın şiddetiyle uyandıklarını ifade ederek, "Otobüs zaten yavaş gidiyordu, şoförün bir kusuru olduğunu sanmıyorum. Büyük bir gürültüyle uyandık, yaralanan arkadaşlar oldu. Sağlık ekipleri gelip hepsini hastaneye götürdü," şeklinde konuştu. Bölgede trafik akışı, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.