Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Kars'ta feci kaza: Yolcu otobüsü kargo kamyonuna çarptı! Çok sayıda yaralı var

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. Kars-Erzurum kara yolunun Karakurt mevkiinde, kontrolden çıkan bir kargo kamyonu ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.01.2026
saat ikonu 09:06
|
GÜNCELLEME:
10.01.2026
saat ikonu 09:06

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Emre Can Aras yönetimindeki kargo kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başlayan kaza, yolun kayganlaşması sonucu bariyere çarparak durabilen kamyon, sol şeridi kapatacak şekilde savruldu. Bu sırada Hatay’dan Ardahan istikametine seyir halinde olan Mehmet Zülküf Çağlayan idaresindeki yolcu otobüsü, önünde duran kargo aracına çarptı.

Kars'ta feci kaza: Yolcu otobüsü kargo kamyonuna çarptı! Çok sayıda yaralı var

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 9 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kars'ta feci kaza: Yolcu otobüsü kargo kamyonuna çarptı! Çok sayıda yaralı var

SÜRÜCÜ VE YOLCULAR O ANLARI ANLATTI

Kaza sonrası açıklamalarda bulunan kamyon şoförü Emre Can Aras, diğer sürücüleri uyarmak için çabaladığını belirtti. Aras, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Yolda güvenlik dubalarını görünce yavaşladım ama araç kaymaya başladı. Bariyere vurup durunca hemen aşağı inip diğer araçları durdurmak için kendi dubamı çıkarmaya çalıştım. O sırada yukarıdan otobüsün kayarak geldiğini gördüm. Kendimi son anda bariyerlerin dışına attım, otobüs kamyona ortadan vurdu."

Otobüs yolcularından Garip Handay ise kazanın şiddetiyle uyandıklarını ifade ederek, "Otobüs zaten yavaş gidiyordu, şoförün bir kusuru olduğunu sanmıyorum. Büyük bir gürültüyle uyandık, yaralanan arkadaşlar oldu. Sağlık ekipleri gelip hepsini hastaneye götürdü," şeklinde konuştu. Bölgede trafik akışı, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları bir anda fırladı! Gram altın yükselişe geçti: İşte 10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları
Ankara'da otomobil tıra ok gibi saplandı! Sürücü hayatını kaybetti
Borsa İstanbul soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.