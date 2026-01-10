Ankara'da otomobil tıra ok gibi saplandı! Sürücü hayatını kaybetti

Kategoriler
Ankara'da gece saatlerinde tıra adeta ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde çevreyolu istikameti Etlik mevkisinde O.K. idaresindeki 06 EYP 871 plakalı otomobil, 67 EK 377 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle dorsenin altına sıkışan araç, kısa sürede alev aldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü O.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracıyla morga götürüldü.