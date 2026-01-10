Altın fiyatları bir anda fırladı! Gram altın yükselişe geçti: İşte 10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Dünya genelinde artan jeopolitik gerilimler piyasaları alt üst etti. Geçtiğimiz hafta rekorlardan rekorlara koşan altın son günlerde düştükçe düştü. Bir anda çakılan altın fiyatları 10 Ocak Cumartesi gününü yükselişle açtı. Yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar da güncel fiyatları araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Ocak 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.204,32 TL
Gram Altın Satış: 6.205,10 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.070,63 TL
Çeyrek Altın Satış: 10.302,32 TL
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.077,18 TL
Yarım Altın Satış: 20.604,64 TL
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet Altını Alış: 41.762,00 TL
Cumhuriyet Altını Satış: 42.393,00 TL
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 41.097,78 TL
Tam Altın Satış: 41.097,77 TL