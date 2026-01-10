Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Gündem
Editor
 Onur Kaya

Borsa İstanbul soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i şüpheli tutuklandı.

Borsa İstanbul soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı
AA
10.01.2026
10.01.2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ (KIMMR) hisselerine yönelik gerçekleştirilen işlemlerde manipülatif eylemler yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 15'inin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Borsa İstanbul soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ (KIMMR) hisselerine yönelik gerçekleştirilen işlemlerde manipülatif eylemler tespit edildiği belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mali tabloları manipüle ettikleri, asılsız beyanlarla piyasa hareketlerini yönlendirdikleri, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici ve düşürücü işlemler gerçekleştirdikleri aktarılan açıklamada, bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni oluşturmaya çalışan şüphelilerin bu yöntemlerle ekonomik güveni zedeledikleri kaydedilmişti.

Açıklamada, elde ettikleri haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek amacıyla çeşitli işlemler yaptığı değerlendirilen 19 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği ifade edilmişti.

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Burdur, Afyonkarahisar ve Aydın'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarılmıştı.

Açıklamada, zanlıların örgüt içindeki görev ve konumlarının tespiti, finansal ve dijital delillerin elde edilmesi, suçtan kaynaklanan gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği vurgulanmıştı.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirilen açıklamada soruşturmanın, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedilmişti.

#Gündem
