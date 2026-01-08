Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Tera Yatırım'dan 'hisse manipülasyonu' için suç duyurusu! Savcılıktan açıklama geldi

Tera Yatırım hakkında sosyal medyada yayılan 'yalan ve yanıltıcı paylaşımlarla yatırımcıların etkilendiği iddiaları' üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tera Yatırım'dan 'hisse manipülasyonu' için suç duyurusu! Savcılıktan açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 14:14

Tera Yatırım ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden eş zamanlı ve sistematik şekilde yayılan gerçeğe aykırı paylaşımlarla panik ortamı oluşturulmaya çalışıldığı öne sürüldü. Şirket hakkında tutuklama iddiaları ve doğrulanmamış haberlerin dolaşıma sokulduğu, bu paylaşımların hisse fiyatlarında düşüşe yol açtığı ifade edildi. Gelişmelerin ardından konu yargıya taşındı.

Tera Yatırım'dan 'hisse manipülasyonu' için suç duyurusu! Savcılıktan açıklama geldi

EMRE TEZMEN SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yaşanan süreçle ilgili kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yaptı. Tezmen’in açıklamasında şunları söyle:

"Değerli takipçilerim,

Tera grubu hakkında sosyal medya üzerinden tek bir merkezden yönetilen, botları kullanan, sistemli ve eş zamanlı yoğun bir algı operasyonu başlatıldı.

Aynı anda da grubumuz hisse senetlerinde yoğun bir manipülasyon yapıldı ve hisse fiyatları yapay olarak düşürüldü. Hatta şirketimizin fon fiyatlarıyla ilgili kasıtlı yanlış bilgilendirmeler bile yapılıyor.

Algı operasyonunu yapan şer cephesi ev hanımı olan eşimi bile kullanacak kadar alçaklaştı. Bu ülke düşmanı, ahlak yoksunu grubun Tera’nın başarısından ne kadar paniklediğinin göstergesidir.

Tera grubu, şahsım ve eşime karşı işlenen bu suçlar elbette ki karşılıksız kalmayacaktır. Avukatlarımız bu sabah adliyede suç duyurularını yapıyorlar. Ayrıca kendilerini saklayarak sosyal medyada operasyon yapanları da siber ekipler tek tek tespit edip, alet olanlara da adli süreçler başlatılıyor. Hukuk üzerinden bu şer cephesiyle mücadele etmeye devam edeceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklaması da şu şekilde duyuruldu:

"Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Suçları Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına gerçek kimlik ve delil tespiti konusunda yazılı talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Soruşturma kapsamında sosyal medya paylaşımlarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.