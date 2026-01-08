Tera Yatırım'dan 'hisse manipülasyonu' için suç duyurusu! Savcılıktan açıklama geldi

Tera Yatırım ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden eş zamanlı ve sistematik şekilde yayılan gerçeğe aykırı paylaşımlarla panik ortamı oluşturulmaya çalışıldığı öne sürüldü. Şirket hakkında tutuklama iddiaları ve doğrulanmamış haberlerin dolaşıma sokulduğu, bu paylaşımların hisse fiyatlarında düşüşe yol açtığı ifade edildi. Gelişmelerin ardından konu yargıya taşındı.

EMRE TEZMEN SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yaşanan süreçle ilgili kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yaptı. Tezmen’in açıklamasında şunları söyle:

"Değerli takipçilerim,

Tera grubu hakkında sosyal medya üzerinden tek bir merkezden yönetilen, botları kullanan, sistemli ve eş zamanlı yoğun bir algı operasyonu başlatıldı.

Aynı anda da grubumuz hisse senetlerinde yoğun bir manipülasyon yapıldı ve hisse fiyatları yapay olarak düşürüldü. Hatta şirketimizin fon fiyatlarıyla ilgili kasıtlı yanlış bilgilendirmeler bile yapılıyor.

Algı operasyonunu yapan şer cephesi ev hanımı olan eşimi bile kullanacak kadar alçaklaştı. Bu ülke düşmanı, ahlak yoksunu grubun Tera’nın başarısından ne kadar paniklediğinin göstergesidir.

Tera grubu, şahsım ve eşime karşı işlenen bu suçlar elbette ki karşılıksız kalmayacaktır. Avukatlarımız bu sabah adliyede suç duyurularını yapıyorlar. Ayrıca kendilerini saklayarak sosyal medyada operasyon yapanları da siber ekipler tek tek tespit edip, alet olanlara da adli süreçler başlatılıyor. Hukuk üzerinden bu şer cephesiyle mücadele etmeye devam edeceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklaması da şu şekilde duyuruldu:

"Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Suçları Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına gerçek kimlik ve delil tespiti konusunda yazılı talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Soruşturma kapsamında sosyal medya paylaşımlarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.