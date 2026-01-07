Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 15 gözaltı

Kategoriler
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan şikayetler doğrultusunda, Borsa İstanbul’da bir şirket hisselerinde yapay fiyat hareketleri oluşturdukları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul Cumhuriyeti başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyonun düğmesine bastı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana’da operasyon düzenlendi.
Piyasa dolandırıcılığı suçlamalarıyla 15 kişiyi gözaltına aldı. SPK raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde sosyal medya üzerinden spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturmakla suçlanan 15 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.
Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenilirken, soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarının işlendiği tespit edildi.