Borsa İstanbul rekor kırdı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, açıklanan aralık ayı enflasyon verileri sonrasında 11.643,46 puanla rekor seviyeyi gördü.

GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLAMIŞTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 artışla 11.547,72 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 yükselişle 11.498,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.