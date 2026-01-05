TÜİK açıkladı! İşte Aralık ayı enflasyon verileri

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK verilerine göre Aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,89 yıllık enflasyon ise 30,89 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün, yılın ikinci yarısının altıncı ve son enflasyon verilerini oluşturacak olan aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Böylelikle SGK-Bağkur emeklileri, memur ve memur emeklilerine yansıyacak enflasyon farkları da netleşmiş oldu.

GEÇEN AY NE OLMUŞTU

TÜFE'deki değişim kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 artış kaydetmişti.

AA FİNANS ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ NE SÖYLÜYORDU?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu.

TCMB ARALIK AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi.