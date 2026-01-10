Menü Kapat
11°
Duşakabindeki o siyah küfleri sakın kazımayın: Pamuğa döküp bekletince silikonu bembeyaz yapan sıvı

Ocak 10, 2026 11:00

Ocak 10, 2026 11:00
1
Duşakabindeki o siyah küfleri sakın kazımayın: Pamuğa döküp bekletince silikonu bembeyaz yapan sıvı

Banyoların nemli ve sıcak ortamı, duşakabin kenarlarındaki silikonların üzerinde zamanla siyah, inatçı küf lekelerinin oluşmasına neden olur. Ne kadar ovalasanız, hangi pahalı deterjanı sıksanız da çıkmayan bu siyahlıklar, banyonun sürekli kirli görünmesine yol açar. Çoğu kişi çözüm olarak "silikonları söküp yenisini çekmeyi" düşünür. Ancak buna hiç gerek yok. Evdeki malzemelerle uygulayacağınız basit bir "kompres" yöntemi, o siyah lekeleri bir gecede, hiç ovalamadan yok ediyor. İşte silikonu sökme masrafından sizi kurtaracak, küfü kökünden kurutan o etkili yöntem.

2
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

Duşakabinler, küvet kenarları ve lavabo birleşim yerleri, suyla sürekli temas halinde olduğu için evde küf mantarlarının en sevdiği yerlerdir. Kullanılan şeffaf veya beyaz silikonlar, zamanla suyun kireci ve sabun artıklarıyla birleşerek kararır. Ancak bu kararma sadece yüzeyde değildir; küf mantarları silikonun yumuşak dokusuna "kök salar". Bu nedenle yüzeyi tellemek veya fırçalamak işe yaramaz; çünkü leke silikonun içindedir. Kimyasal kireç çözücüler veya yağ çözücüler de bu biyolojik oluşuma etki etmez. Hatta sert fırçalamak, silikonu yırtarak suyun altına sızmasına ve daha büyük bir soruna (alt komşuya su damlamasına) neden olabilir. Çözüm, küfü öldürüp rengini açacak kimyasal bir reaksiyonu, uzun süre temas ettirmektir.

3
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

SİHİRLİ FORMÜL: ÇAMAŞIR SUYU VE PAMUK

Bu yöntemin başrol oyuncusu, her evde bulunan klasik klorlu çamaşır suyudur (Mümkünse yoğun kıvamlı/jel olanlar değil, klasik sıvı olanlar daha iyi nüfuz eder). Ancak çamaşır suyunu sadece döküp beklerseniz, sıvı olduğu için akar gider ve silikona etki edecek kadar uzun süre yüzeyde kalamaz. İşte "Pamuk" burada devreye girer.

Uygulama Adımları:

  1. Zemini Kurulayın: Uygulama yapacağınız bölgenin (silikonların) tamamen kuru olması şarttır. Banyo yaptıktan sonra değil, zemin kuruyken (veya saç kurutma makinesiyle kuruttuktan sonra) işleme başlayın. Islak zemin, çamaşır suyunun etkisini azaltır.
  2. Pamuk Ruloları Hazırlayın: Eczaneden alabileceğiniz rulo pamukları veya evdeki makyaj pamuklarını, silikon şeridi boyunca ince uzun şeritler haline getirin.
  3. Çamaşır Suyunu Dökün: Hazırladığınız pamuk şeritlerini, kararmış silikonun üzerine yerleştirin. Ardından çamaşır suyunu bu pamukların üzerine yavaşça dökün. Pamuklar çamaşır suyunu emip silikonun üzerine yapışacaktır.
  4. Teması Sağlayın: Pamuğun her noktasının ıslandığından ve silikona tam temas ettiğinden emin olun (eldiven kullanmayı unutmayın). Pamuk, çamaşır suyunun uçmasını engelleyecek ve sabaha kadar silikonun üzerinde "kompres" etkisi yapacaktır.

4
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

BEKLEME SÜRESİ VE SONUÇ

Bu işlemin sırrı "zamandır". Çamaşır suyunun silikonun içine işlemiş küf köklerine ulaşması için zamana ihtiyacı vardır. Hazırladığınız düzeneği en az 12 saat (ideali bir gece boyunca) dokunmadan bekletin. Bu süre zarfında banyoyu havalandırmayı unutmayın, çünkü çamaşır suyu kokusu ağırlaşabilir.

Sabah kalktığınızda pamukları kaldırdığınızda gözlerinize inanamayacaksınız. O simsiyah, kömür gibi olmuş silikonların, sanki dün çekilmiş gibi bembeyaz ve tertemiz olduğunu göreceksiniz. Küf tamamen ölmüş ve rengi açılmıştır. Bölgeyi bol suyla durulamanız yeterlidir. Ovalamaya, kazımaya gerek kalmaz.

5
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

KAĞIT HAVLU ALTERNATİFİ

Eğer evde pamuk yoksa, aynı işlemi tuvalet kağıdı veya kağıt havlu ile de yapabilirsiniz. Kağıt havluyu rulo yapıp silikonun üzerine koyun ve çamaşır suyuyla ıslatın. Kağıt havlu kurursa etkisi azalır, bu yüzden üzerine biraz daha fazla dökebilirsiniz veya üzerini streç filmle kapatarak buharlaşmayı engelleyebilirsiniz. Streç film, kokunun yayılmasını da engeller.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bu yöntem çok etkilidir ancak kimyasal bir işlemdir.

  • Havalandırma: İşlem sırasında ve sonrasında banyo kapısını açık bırakın veya havalandırma fanını çalıştırın. Klor gazını solumak zararlıdır.
  • Karıştırmayın: Çamaşır suyunu ASLA tuz ruhu, sirke veya kireç çözücü gibi başka deterjanlarla karıştırmayın. Zehirli gaz çıkışına neden olur.
  • Renkli Derzler: Bu yöntem beyaz silikonlar ve beyaz derzler için mükemmeldir. Ancak banyonuzda renkli derz dolgusu varsa, çamaşır suyu rengini açabilir. Sadece silikonun üzerine gelmesine dikkat edin.

6
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

KÜFÜN TEKRAR OLUŞMAMASI İÇİN

Temizlik bittikten sonra küfün geri gelmemesi için banyonun nem dengesini kontrol altında tutmalısınız. Küf, nemli ve durgun havayı sever. Duştan sonra duşakabin kapılarını açık bırakmak, banyoyu havalandırmak ve mümkünse bir çekpas (cam sileceği) ile duşakabin camlarındaki ve fayanslardaki suyu sıyırmak, küf oluşumunu %90 oranında engeller. Kuru bir banyoda küf yaşayamaz.

TGRT Haber
