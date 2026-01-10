Duşakabindeki o siyah küfleri sakın kazımayın: Pamuğa döküp bekletince silikonu bembeyaz yapan sıvı

BEKLEME SÜRESİ VE SONUÇ

Bu işlemin sırrı "zamandır". Çamaşır suyunun silikonun içine işlemiş küf köklerine ulaşması için zamana ihtiyacı vardır. Hazırladığınız düzeneği en az 12 saat (ideali bir gece boyunca) dokunmadan bekletin. Bu süre zarfında banyoyu havalandırmayı unutmayın, çünkü çamaşır suyu kokusu ağırlaşabilir.

Sabah kalktığınızda pamukları kaldırdığınızda gözlerinize inanamayacaksınız. O simsiyah, kömür gibi olmuş silikonların, sanki dün çekilmiş gibi bembeyaz ve tertemiz olduğunu göreceksiniz. Küf tamamen ölmüş ve rengi açılmıştır. Bölgeyi bol suyla durulamanız yeterlidir. Ovalamaya, kazımaya gerek kalmaz.