Duşakabindeki o siyah küfleri sakın kazımayın: Pamuğa döküp bekletince silikonu bembeyaz yapan sıvı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Banyoların nemli ve sıcak ortamı, duşakabin kenarlarındaki silikonların üzerinde zamanla siyah, inatçı küf lekelerinin oluşmasına neden olur. Ne kadar ovalasanız, hangi pahalı deterjanı sıksanız da çıkmayan bu siyahlıklar, banyonun sürekli kirli görünmesine yol açar. Çoğu kişi çözüm olarak "silikonları söküp yenisini çekmeyi" düşünür. Ancak buna hiç gerek yok. Evdeki malzemelerle uygulayacağınız basit bir "kompres" yöntemi, o siyah lekeleri bir gecede, hiç ovalamadan yok ediyor. İşte silikonu sökme masrafından sizi kurtaracak, küfü kökünden kurutan o etkili yöntem.
Duşakabinler, küvet kenarları ve lavabo birleşim yerleri, suyla sürekli temas halinde olduğu için evde küf mantarlarının en sevdiği yerlerdir. Kullanılan şeffaf veya beyaz silikonlar, zamanla suyun kireci ve sabun artıklarıyla birleşerek kararır. Ancak bu kararma sadece yüzeyde değildir; küf mantarları silikonun yumuşak dokusuna "kök salar". Bu nedenle yüzeyi tellemek veya fırçalamak işe yaramaz; çünkü leke silikonun içindedir. Kimyasal kireç çözücüler veya yağ çözücüler de bu biyolojik oluşuma etki etmez. Hatta sert fırçalamak, silikonu yırtarak suyun altına sızmasına ve daha büyük bir soruna (alt komşuya su damlamasına) neden olabilir. Çözüm, küfü öldürüp rengini açacak kimyasal bir reaksiyonu, uzun süre temas ettirmektir.
Bu yöntemin başrol oyuncusu, her evde bulunan klasik klorlu çamaşır suyudur (Mümkünse yoğun kıvamlı/jel olanlar değil, klasik sıvı olanlar daha iyi nüfuz eder). Ancak çamaşır suyunu sadece döküp beklerseniz, sıvı olduğu için akar gider ve silikona etki edecek kadar uzun süre yüzeyde kalamaz. İşte "Pamuk" burada devreye girer.
Uygulama Adımları:
Bu işlemin sırrı "zamandır". Çamaşır suyunun silikonun içine işlemiş küf köklerine ulaşması için zamana ihtiyacı vardır. Hazırladığınız düzeneği en az 12 saat (ideali bir gece boyunca) dokunmadan bekletin. Bu süre zarfında banyoyu havalandırmayı unutmayın, çünkü çamaşır suyu kokusu ağırlaşabilir.
Sabah kalktığınızda pamukları kaldırdığınızda gözlerinize inanamayacaksınız. O simsiyah, kömür gibi olmuş silikonların, sanki dün çekilmiş gibi bembeyaz ve tertemiz olduğunu göreceksiniz. Küf tamamen ölmüş ve rengi açılmıştır. Bölgeyi bol suyla durulamanız yeterlidir. Ovalamaya, kazımaya gerek kalmaz.
Eğer evde pamuk yoksa, aynı işlemi tuvalet kağıdı veya kağıt havlu ile de yapabilirsiniz. Kağıt havluyu rulo yapıp silikonun üzerine koyun ve çamaşır suyuyla ıslatın. Kağıt havlu kurursa etkisi azalır, bu yüzden üzerine biraz daha fazla dökebilirsiniz veya üzerini streç filmle kapatarak buharlaşmayı engelleyebilirsiniz. Streç film, kokunun yayılmasını da engeller.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Bu yöntem çok etkilidir ancak kimyasal bir işlemdir.
Temizlik bittikten sonra küfün geri gelmemesi için banyonun nem dengesini kontrol altında tutmalısınız. Küf, nemli ve durgun havayı sever. Duştan sonra duşakabin kapılarını açık bırakmak, banyoyu havalandırmak ve mümkünse bir çekpas (cam sileceği) ile duşakabin camlarındaki ve fayanslardaki suyu sıyırmak, küf oluşumunu %90 oranında engeller. Kuru bir banyoda küf yaşayamaz.