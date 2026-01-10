Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Zehir tacirlerine ağır darbe! 1 milyar 945 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri uyuşturucu operasyonunun düğmesine bastı. Operasyonlar kapsamında 1 milyar 945 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.01.2026
11:28
|
GÜNCELLEME:
10.01.2026
11:28

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik geniş çaplı operasyonların düğmesine bastı. Bu kapsamda bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yılın ilk günlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, İstanbul Havalimanı’nda; Meksika’dan gelerek transit olarak Avusturalya’ya gidecek olan bir kargo gönderisinde; 443 kilogram metamfetamin, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda; İran’dan gelen tır aracında; 63 kilogram sıvı metamfetamin, 33 kilogram esrar, 25 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

Zehir tacirlerine ağır darbe! 1 milyar 945 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandı

"YAKLAŞIK 1 MİLYAR 945 MİLYON LİRA DEĞERİNDE"

Ekiplerin mücadelesini 2026 yılında da kararlılıkla sürdüreceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında etkin risk analizi ve hedefleme faaliyetleri sonucu riskli olarak değerlendirilen taşıtlar ve gönderiler üzerinde hem fiziki temassız kontrol sistemlerimizle (X-RAY) hem de hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen detaylı aramalar sonucunda, yaklaşık 1 milyar 945 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi hedefi başta olmak üzere uluslararası suç örgütlerin finans kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirleyen Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız kararlı mücadelesine 2026 yılında da aralıksız sürdürecektir."

Zehir tacirlerine ağır darbe! 1 milyar 945 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandı
#Gündem
