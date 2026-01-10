Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Çorapla uyumak faydalı mı zararlı mı? Bilim insanları kan dolaşımı üzerindeki etkisini açıkladı

Ocak 10, 2026 10:00
1
Çorapla uyumak faydalı mı zararlı mı? Bilim insanları kan dolaşımı üzerindeki etkisini açıkladı

Kış gecelerinde ayakları bir türlü ısınmayanların vazgeçilmezi olan "çorapla uyuma" alışkanlığı, tıp dünyasını ve halkı yıllardır ikiye bölmüş durumda. Bir grup, çorabın uykuya dalmayı kolaylaştırdığını savunurken, diğer grup lastik izi yapan çorapların kan dolaşımını keserek varis, mantar ve egzama oluşumuna zemin hazırladığını belirtiyor. Peki, yatağa çorapla girmek tıbben doğru mu? İşte uyku kalitesi, vücut ısısı dengesi ve ayak sağlığı üzerindeki etkileriyle son bilimsel veriler.

2
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

Soğuk bir yatak odasında, buz gibi ayaklarla uyumaya çalışmak, uykusuzluğun en yaygın nedenlerinden biridir. Vücut, uyku moduna geçebilmek için iç sıcaklığını (core temperature) düşürmek zorundadır. Ancak el ve ayaklar çok soğuksa, beyin "donma tehlikesi" algısıyla vücut ısısını korumak için kanı hayati organlara çeker ve uykuya dalış sürecini engeller. İşte bu noktada çorap devreye girer. Ancak seçtiğiniz çorabın türü ve materyali, bu alışkanlığı bir sağlık dostuna veya düşmanına dönüştürebilir. 2026 kışında, doğru uyku hijyeni için çorap çekmecenizi gözden geçirmeniz gerekebilir.

3
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

ÇORAPLA UYUMANIN ŞAŞIRTICI FAYDASI: HIZLI UYKU

Bilimsel araştırmalar, çorapla uyuyan kişilerin, çorapsız uyuyanlara göre ortalama 15 dakika daha erken uykuya daldığını kanıtlamıştır. Bunun nedeni "Vazodilatasyon" (Damar Genişlemesi) denilen fizyolojik olaydır.

Ayaklarınız çorap sayesinde ısındığında, ayak damarları genişler. Genişleyen damarlar, vücudun merkezindeki sıcak kanın uç noktalara (ayaklara) akmasını ve oradan yüzeyden ısı kaybederek vücut sıcaklığının düşmesini sağlar. Kulağa ters gelse de; uykuya dalmak için ayakların sıcak, vücudun serin olması gerekir. Çorap, beynin "ayaklar ısındı, artık rahatlayabilirsin" sinyalini almasını ve melatonin (uyku hormonu) salgılamasını hızlandırır. Ayrıca menopoz dönemindeki kadınlarda görülen "sıcak basması" ataklarının, çorap giyilerek (vücut ısısı dengelendiği için) azaldığı gözlemlenmiştir.

4
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

RİSKLİ KISIM: KAN DOLAŞIMI VE LASTİK İZİ

Çorapla uyumanın zararlı olduğu durumlar, tamamen "yanlış çorap seçimi" ile ilgilidir. Gün boyu giydiğiniz, lastikleri sıkı olan soket çoraplarla yatağa girmek, ayak bileğindeki yüzeysel kan dolaşımını yavaşlatır.

Uyku sırasında kan basıncı zaten düşer. Bir de buna sıkı lastik baskısı eklendiğinde, ayaklarda ödem oluşumu, uyuşma ve uzun vadede varis problemleri tetiklenebilir. Eğer sabah uyandığınızda bileğinizde derin bir çorap izi görüyorsanız, o gece dolaşım sisteminize zarar vermişsiniz demektir. Uyku için kullanılacak çorabın lastiksiz, bileği sıkmayan, bol ve yumuşak olması şarttır. "Uyku Çorabı" veya "Babaanne Çorabı" denilen yünlü/havlu modeller en sağlıklı tercihtir.

5
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

MANTAR VE HİJYEN TEHLİKESİ

Çorapla uyumanın bir diğer karanlık yüzü ise dermatolojik sorunlardır. Ayaklarımızda yaklaşık 250 bin ter bezi bulunur. Eğer nefes almayan sentetik (polyester, naylon) çoraplarla uyursanız, gece boyunca oluşan nem çorabın içinde hapsolur.

Sıcak, nemli ve karanlık ortam, "Ayak Mantarı" (Tinea Pedis) için ideal üreme alanıdır. Ayrıca tırnak mantarı ve egzama gibi cilt hastalıkları da bu ortamda hızla yayılır. Gün boyu ayakkabının içinde terleyen o çorapla yatağa girmek ise hijyenik bir felakettir. Sokaktaki bakterileri yatağa taşımanın yanı sıra, bütün gün nemli kalan çorap gece boyunca ayağınızı çürütür.

6
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

UZMANLARIN ALTIN KURALI

Sağlıklı bir uyku için uzmanların önerisi şudur:

  1. Asla Günlük Çorapla Uyumayın: Yatmadan önce ayaklarınızı mutlaka yıkayın, iyice kurulayın (parmak araları dahil) ve temiz, kuru bir çorap giyin.
  2. Materyal Seçimi: Pamuklu, bambu veya yün gibi doğal, nefes alabilen ipliklerden üretilmiş çorapları tercih edin. Sentetiklerden uzak durun.
  3. Lastiksiz Olmalı: Kan akışını engellememesi için boğazı gevşek modelleri seçin.
  4. Alternatif Yöntem: Eğer çorapla uyumaktan rahatsız oluyor ama ayaklarınız üşüdüğü için uyuyamıyorsanız; yatağa girmeden 1 saat önce sıcak su torbasını ayak ucuna koyun. Yatağa girdiğinizde torbayı çıkarın. Isınmış yatak, çoraba gerek kalmadan uykuya dalmanızı sağlayacaktır.

Doğru çorapla uyumak sağlığa zararlı değil, aksine uyku kalitesini artıran bir alışkanlıktır. Ancak hijyen ve dolaşım kurallarına dikkat edilmediğinde, ayak sağlığını tehdit eden bir hataya dönüşebilir.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.