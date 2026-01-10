Çorapla uyumak faydalı mı zararlı mı? Bilim insanları kan dolaşımı üzerindeki etkisini açıkladı

Soğuk bir yatak odasında, buz gibi ayaklarla uyumaya çalışmak, uykusuzluğun en yaygın nedenlerinden biridir. Vücut, uyku moduna geçebilmek için iç sıcaklığını (core temperature) düşürmek zorundadır. Ancak el ve ayaklar çok soğuksa, beyin "donma tehlikesi" algısıyla vücut ısısını korumak için kanı hayati organlara çeker ve uykuya dalış sürecini engeller. İşte bu noktada çorap devreye girer. Ancak seçtiğiniz çorabın türü ve materyali, bu alışkanlığı bir sağlık dostuna veya düşmanına dönüştürebilir. 2026 kışında, doğru uyku hijyeni için çorap çekmecenizi gözden geçirmeniz gerekebilir.