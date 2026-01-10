Hurda teşviki kanun teklifi 2026 yasalaştı mı, ne zaman çıkacak? ÖTV indirimiyle alınabilecek sıfır araçlar

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifiyle beraber hurda teşviki tekrar gündeme geldi. TBMM’ye sunulan kanun tasarısında 25 yaş ve daha büyük araçların geri dönüşüme kazandırılarak, hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de geri dönüşümün hareketlendirilmesi hedefliyor. Kanun teklifinin detaylarında ise hurda teşvikiyle beraber geri dönüşüme girecek araçların sahiplerine bir defalığına mahsus olmak üzere ÖTV indiriminden yararlandırılması yer aldı. Türkiye’de son olarak 2018 yılında hurda teşviki çıkarılmış ve yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlanmıştı. Geçtiğimiz yıl sunulan teklifte ise yerli üretimi %40 olan araçların özel tüketim vergisi olmadan alınabilmesi bulunuyor. Peki Hurda teşvikinde son durum ne? İşte, hurda teşviki çıkması durumunda alınabilecek araçlar…

HURDA TEŞVİKİ KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI MI?

2025 yılının Aralık ayında TBMM Genel Kurulu yoğun bir çalışma temposuna girdi. Bakanlıkların bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 11. Yargı Paketi kapsamında mahkumların erken tahliye edilmesine yönelik kanun teklifi kabul ederek yasalaştı. Aynı kanun teklifinde şartları sağlayanların GSS prim borçları affedildi. Son olarak en düşük emekli maaşına yapılacak zam oranını da içeren 13 maddelik kanun teklifi kabul edildi.

Özellikle son dönemlerde sıfır araç fiyatlarında yaşanan artışların ardından gündeme gelen ve yasalaşma ihtimali konuşulan hurda teşviki kanun teklifi henüz TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmedi. Kanun teklifi görüşüldükten sonra milletvekillerinin onayına sunulacak. Kabul edilmesi durumunda ise Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

HURDA TEŞVİKİ TEKLİFİNDE NELER YER ALIYOR?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri milletvekili İsmail Özdemir tarafından Meclis’e taşınan hurda araç kanun teklifi, 25 yaş ve daha büyük araçları geri dönüşüme verilmesini sağlayarak yerine daha çevreci ve güvenli yerli üretim araçların alınmasına teşvik edilmesi yer alıyor. Türkiye’de üretilmiş olması kaydıyla bu araç sahiplerine yeni alınacak araçlarından ÖTV alınmaması da yer alıyor. Teşvik kanunun teklifinin yasalaşması ile beraber bir defaya mahsus olmak üzere yerlilik oranı %40 olan ve Türkiye’de üretilen araçlar ÖTV’siz olarak alınabilecek.

ÖTV’SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR HANGİLERİ?

Meclis’e sunulan kanun teklifinde ÖTV indirimiyle alınabilecek araçların yüzde 40 yerli üretim olması şartı aranıyor. Türkiye’nin yerli ve elektrikli otomobili TOGG bu şartları sağlarken ayrıca Toyota, Hyundai, Ford Fiat gibi markaların bazı modelleri %40 yerli üretim olarak geçiyor. Hurda teşviki yasasının kabul edilmesi durumunda alınabilecek bazı modeller şu şekilde;

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford Transit

Ford E-Transit

Fiat Egea Cross

Fiat Fiorino

Fiat Egea Transporter

Volkswagen Transporter

HURDA TEŞVİKİ SON OLARAK 2018 YILINDA ÇIKMIŞTI

2018 yılında kabul edilerek yasalaşan hurda teşviki yeni sunulan kanun teklifiyle benzerlikler taşıyor. 16 yaş ve daha büyük yaştaki araçların trafikten ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin lira kadar ÖTV indirimi sağlanmıştı.

Adına kayıtlı 16 yaş ve üzerindeki otomobil, minibüs, panelvan, kamyonet, otobüs ve kamyonunu yetkili merkezlere teslim ederek trafikten sildiren binlerce vatandaşlar hurda indiriminden faydalanmıştı.