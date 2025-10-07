Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD ve Venezuela arasındaki diplomatik temaslar rafa kalktı

Venezuela ve ABD arasındaki gerilim her geçen tırmanırken Başkan Donald Trump'tan yeni bir hamle geldiği öne sürüldü. Trump'ın Venezuela yönetimiyle diplomatik temasları durdurma talimatı verdiği iddia edildi.

ABD ve Venezuela arasındaki diplomatik temaslar rafa kalktı
ve arasındaki diplomatik ilişkilerin askıya alındığı öne sürüldü. New York Times gazetesinin konuya aşina ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Venezuela yönetimiyle diplomatik temasları yürüten Richard Grenell'e, Venezuela Devlet Başkanı ile yapılan temaslar da dahil olmak üzere, tüm görüşmeleri durdurma talimatı verdiği iddia edildi.

ABD ve Venezuela arasındaki diplomatik temaslar rafa kalktı

''TRUMP HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI''

Haberde, Trump'ın, Maduro'nun "iktidarı gönüllü bırakma" yönündeki ABD talebine karşılık vermemesinden ve Venezuelalı yetkililerin "uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılarının olmadığı" yönündeki söylemlerinden giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığı öne sürüldü.

Yetkililer, Trump yönetiminin gerilimin tırmanması ihtimaline karşı, Maduro'yu iktidardan uzaklaştırmaya yönelik seçenekleri de barındıran çeşitli askeri planlar geliştirdiğini iddia etti.

ABD ve Venezuela arasındaki diplomatik temaslar rafa kalktı

''ORDU OPERASYONLARA HAZIR''

Trump, imzaladığı kararnameyle Güney Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil, operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ve Venezuela arasındaki diplomatik temaslar rafa kalktı

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini de duyurmuştu.

Öte yandan ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "" gerekçesiyle hedef alması hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

