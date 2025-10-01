Menü Kapat
17°
 Berrak Arıcan Baş

Venezuela lideri Maduro'dan ABD Başkanı Trump'a mesaj: Sömürge ya da köle olmayacağız!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dış tehditlere karşı 'Olağanüstü Hal' kararnamesinin hazır olduğunu söyledi. ABD'ye karşı bağımsızlık vurgusu yapan Maduro, ''bir imparatorluğun arka bahçesi, sömürgesi ya da kölesi olmayacağız." ifadelerini kullandı.

AA
01.10.2025
01.10.2025
Venezuela Devlet Başkanı , Bolivarcı Askeri Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada 'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini de ülke adı vermeden eleştirdi.

Dış tehditlere karşı "Olağanüstü Hal" ilan edecek bir kararnamenin hazır olduğunu dile getiren Maduro, "Biz asla hiçbir üstünlük iddiasındaki bir imparatorluğun arka bahçesi, sömürgesi ya da kölesi olmayacağız." ifadesini kullandı.

Maduro, bazı liderlerden destek telefonları aldığını belirterek, ülkesine olası bir saldırı durumunda diğer ülkelerden de yardım göreceğini ifade etti.

Venezuela lideri Maduro'dan ABD Başkanı Trump'a mesaj: Sömürge ya da köle olmayacağız!

''UYUŞTURUCUDAN ARINMIŞ BİR ÜLKEYİZ''

'nın yıllardır ABD başta olmak üzere birçok ülkenin yaptırımlarına ve tehditlerine maruz kaldığını vurgulayan Maduro, "Ülkemiz yoğun bir direniş gösterdi. Yeni bir ekonomi inşasında 7 cephede ilerleme sağlıyoruz. Bu ekonomi, 13 motor üzerine kuruludur ve ulusal ihtiyaçları karşılamada önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Venezuela, her gün istikrara ve barışa götürecek yollar buluyor. Bu, Venezuela gerçekliğinin temel bileşenidir." diye konuştu.

Maduro, Venezuela'nın uyuşturucudan arınmış bir ülke olduğunu ve bunun, uluslararası raporlarında da ortaya çıktığını dile getirdi.

Diğer yandan Bolivarcı Askeri Akademisi Tiyatrosu'nda düzenlenen törende konuşma yapan Maduro'ya, ulusun savunulmasında gösterdiği kararlı duruş nedeniyle fahri doktora ünvanı verildi.

Venezuela lideri Maduro'dan ABD Başkanı Trump'a mesaj: Sömürge ya da köle olmayacağız!

KARAYİPLER'DE NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela lideri Maduro'dan ABD Başkanı Trump'a mesaj: Sömürge ya da köle olmayacağız!

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

