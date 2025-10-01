Menü Kapat
 | Onur Kaya

Sumud Filosu Gazze'ye yaklaşıyor: Yüksek riskli bölgeye giriş yaptı

İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu bugün Gazze'ye ulaşacak. Gemideki aktivistler yüksek riskli bölgeye giriş yaptıklarını açıkladı. Filonun üzerinde insansız hava araçları hareketliliğinin arttığı bildirildi.

Gazze'ye ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu yolculuğuna devam ediyor. Gazze'ye adım adım yaklaşan filonun yolculuğuna ilişkin yeni açıklamalar geldi.

Filonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında, 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz." denildi.

KİMLİĞİ BELİRSİZ GEMİLERDEN TACİZ

"Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilen açıklamada, "Katılımcılar, bir müdahaleye hazırlık olarak güvenlik protokollerini uyguladılar. Gemiler artık filodan ayrıldı." ifadesi kullanıldı.

Sumud Filosu Gazze'ye yaklaşıyor: Yüksek riskli bölgeye giriş yaptı

SUMUD FİLOSU YÜKSEK RİSKLİ BÖLGEYE GİRİŞ YAPTI

Filonun yolculuğuna dair daha önceki yapılan paylaşımda "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor." denilmişti.

"Artık yüksek riskli bölgeye" girildiği kaydedilen paylaşımda "Daha önceki filoların saldırıya uğradığı ve/veya durdurulduğu bölge. Tetikte olun." ifadesi kullanılmıştı.

Sumud Filosu Gazze'ye yaklaşıyor: Yüksek riskli bölgeye giriş yaptı

FİLO ÜZERİNDE İHA HAREKETLİLİĞİ

Filo sözcülerinden Wael Naouar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filonun yolculuğuna ilişkin son durumu bildirdi.

Yüksek riskli bölgeye 6 mil önce girdiklerini kaydeden Nouar, Gazze'ye 144 deniz mili kaldığını belirterek, "Gemilerimizin üzerindeki drone sayısı iki katına çıktı ve internet ve radyo yayınları normalden daha fazla engelleniyor. İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız" ifadesini kullandı.

Sumud Filosu Gazze'ye yaklaşıyor: Yüksek riskli bölgeye giriş yaptı

CAN YELEKLERİYLE HAZIR BEKLEYİŞ!

Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir Donanması gemisinin saptandığını bildirdi.

Sumud Filosu Gazze'ye yaklaşıyor: Yüksek riskli bölgeye giriş yaptı

Salih, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi veya saldırısı bekliyorduk. Büyük olasılıkla bu gece gerçekleşecek. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor." açıklamasında bulundu.

ETİKETLER
#İsrail
#deniz kuvvetleri
#insani yardım
#gaza
#Küresel Sumud Filosu
#Ulaşım Engellemeleri
#Dünya
