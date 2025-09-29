Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Küresel Sumud filosuna dair her şey!

Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olarak bilinen Sumud Filosu, Türkiye'nin koordinasyonuyla tahliye edildi. İsrail ile Gazze arasında yaşananlar adeta insanlık suçu olurken Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için Akdeniz'e Küresel Sumud Filosu açıldı. "Johnny M" isimli teknenin su alması sonucu yardım çağrısına da Türkiye ses verdi. Sumud filosu nedir, amacı nedir tüm dünyaya yayılırken İsrail basınında yer alan bilgilere göre Gazze'ye insani yardım göndermeye çalışan en büyük filo Sumud'a müdahale hazırlıkları olduğu da ortaya çıkmıştı.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, 'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo Sumud hakkında ""Filomuzda azalma veya kararlılıkta bir değişme yok." ifadelerini kullanarak planda bir değişiklik olmadığını belirtti. Günlerdir Gazze'ye doğru yol alan filoda Gazze'nin ihtiyacı olan bulunuyor. Sumud filosu, bu zaman kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olarak adını tarihe yazdırmayı başardı.

GAZZE'YE DOĞRU TOPLU ŞEKİLDE ÇIKAN EN BÜYÜK FİLO: SUMUD

Tüm dünyanın yaşananları yakından takip ettiği İsrail - Gazze olaylarında süreç devam ederken Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çalışmalar sürüyor. İsrail'in uzun yıllardır uyguladığı ablukayı kırmak için Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'nun güzergahı ve gemi sayısı da dikkatleri üzerine çekti. Uzun yıllardır Gazze'de yaşanan acı dolu tablo tüm dünyanın yüreklerini yakarken, İsrail'in insani yardım amacı ile yola çıkan Sumud filosuna müdahale etmeyi planladığı da İsrail basınında yer aldı.

Küresel Sumud filosuna dair her şey!

KÜRESEL SUMUD FİLOSU NEDİR, AMACI NE?

İsrail'in Gazze'ye yaptıkları tüm dünyayı ayağa kaldırırken insani yardım amacı ile Sumud filosu yola çıktı. Dünyanın birçok yerinden insanın ortak paydada birleştiği yardım gemileri yola çıkarak Gazze'ye insani yardım göndermeyi amaçlıyor. Tıbbi yardım malzemeleri ve gıda gibi ihtiyaçların ulaştırılmaya çalışması için yola çıkan Sumud filosu, şu ana kadar Gazze'ye gönderilen toplu en büyük filo olarak tarihe adını yazdırdı.

Küresel Sumud filosuna dair her şey!

SUMUD FİLOSU NEREDEN KALKTI, NEREYE GİDİYOR?

İsrail'in saldırılarından zarar gören Gazze halkına insani yardım göndermek için yola çıkan filo, 25 Ekim tarihinde Gazze'ye 995 kilometre uzakta olduğunu paylaşmıştı. 29 Ekim Pazartesi günü ise filoda bir gemi Girit Adası, Kıbrıs Adası ve Mısır üçgenindeki bir bölgede arızalanırken, Türkiye yardım eli uzattı. Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol almaya devam ediyor. Binlerce insan, Gazze'nin ihtiyacı olan yardımı ulaştırmak için çaba harcamayı sürdürüyor. Küresel Sumud Filosu’na (GSF) ait ilk gemi, Tunus’taki Bizerte Limanı'ndan Gazze’ye yola çıkmıştı.

Küresel Sumud filosuna dair her şey!

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM: SUMUD FİLOSUNDA KİMLER VAR?

Akdeniz'e açılarak yola çıkan filoda birçok gemi bulunurken gönüllüler, aktivistler, doktorlar, gazeteciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, insan hakları savunucuları, parlamenterler ihtiyaç sahibi olan insanlara gereken yardımı ulaştırmak için çabalıyor. Dünyanın her yerinden insanların tek bir amaç uğruna buluştuğu filo, Akdeniz'de yolculuğuna devam ediyor.

Küresel Sumud filosuna dair her şey!

SUMUD FİLOSUNDA KAÇ GEMİ VAR?

İnsani yardımı Gazze'ye ulaştırmak için Akdeniz'e açılan Gazze'te doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olan Sumud filosunda dünya genelinde 44 ülkeden 800'den fazla aktivist yer alıyor. Filoda 40'tan fazla gemi yer alırken GSF bünyesindeki diğer gemiler de liman açıklarında bir araya geldikten sonra yolculuğa katılıyor.

Küresel Sumud filosuna dair her şey!

SUMUD NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

Gazze'ye insani yardım için yola çıkan Sumud filosunun adı, Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen kavram, 1967 senesinde Altı Gün Savaşı'nın ardından halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşmeyi başardı. Kavram, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kültürü ve kimliğinin canlı tutulmasını ifade ediyor. Filistin'de köylü hamile kadın ve zeytin ağacı bu kavramı betimlemek için kullanılmakta.

Küresel Sumud filosuna dair her şey!

SUMUD FİLOSUNA DESTEK YOLLAYAN ÜLKELER

Gazze'ye insani yardım göndermeyi amaçlayan Sumud filosuna İspanya ve İtalya'da donanma gemisi gönderme kararı almıştı. Dünyanın birçok yerinden insanın tek bir amaç için birleştiği ve şu ana kadar Gazze'ye doğru giden en büyük filo olan Sumud, yolculuğuna devam ediyor. Türkiye'de birçok sivil toplum kuruluşlarından kişiler filoya dahil olurken, Tunus, tekneleri limanda karşılamak için destekte bulundu. Dünyanın dört bir yanında Sumud filosu çeşitli aktiviteler ile desteklenirken birçok gemi Akdeniz'e açılarak insani yardımı ulaştırmaya çalışıyor. Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya gibi ülkelerden birçok kişinin katıldığı filodaki bir gemide yaşanan arıza sonrasında Türkiye yardıma el uzattı. Açıklamada tahliye sürecinde Türk hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılayın sahadaki katkıları sayesinde operasyonun sorunsuz yürütüldüğü vurgulandı.

Küresel Sumud filosuna dair her şey!

SUMUD FİLOSU NE ZAMAN VARACAK?

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, "5-6 gün içerisinde Gazze'ye ulaşmayı planlıyoruz. Filomuzda azalma veya kararlılıkta bir değişme yok ancak önümüzdeki süreç çok önemli. Yani İsrail'in büyük saldırılar yapabileceği, şu ana kadar henüz kullanmadığı manipülasyon yöntemlerini devreye koyabileceği ve yeni suçlamalar yapabileceği bir süreç. Bu sebeple herkesin özellikle bu süreçte, tamamen gündemini Gazze'ye odaklaması gerekiyor. Gazze'de yaşananların bir soykırım, şiddet ve zulüm olduğunu biliyoruz. 'Getirin 2 gemi yardımı biz götürelim' şeklindeki yaklaşımların bir manipülasyon olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullanarak kısa süre içerisinde Gazze'ye insani yardımın ulaşmasını planladıklarını paylaştı.

Küresel Sumud filosuna dair her şey!

SUMUD FİLOSUNDA KİMLER VAR? FİLOYA KATILAN AKTİVİSTLER

İsrail'ın Gazze'ye uyguladığı ablukayla zor günler yaşanmaya devam ederken Uluslararası yardım organizasyonu, ihtiyacı olan kişilere yardım eli uzatmayı hedefe koydu. İspanya, Tunus ve İtalya'daki aktivistlerin katıldığı filoya Balıkesir'den de katılım sağlayan oldu. Balıkesir'den Halil Rıfat Çanakçı, Haşmet Yazıcı, Ergün Akpınar ve Abdullah Gündem gemiler ile beraber Gazze'ye insani yardım için yola çıktı.

Küresel Sumud filosuna dair her şey!

DAHA ÖNCE GAZZE'YE GÖNDERİLEN FİLOLAR VE GEMİLER

2007 senesinde Gazze Şeridi'ndeki seçimlerle beraber İsrail ablukası başlamıştı. Uzun yıllardır zulüm gören Gazze halkına dışarıdan silah akışının önlenmesi için abluka duyurulmuştu. 2008 senesinde ilk filo denize açılırken 2009 senesinin ortasından sonra İsrail, tekneleri durdurdu. 2010 senesinde yola çıkan filolar Gazze'ye ulaşamazken bu zamana kadar yola çıkan yardım filolaları:

  • 2010 Özgürlük Filosu
  • 2011 Özügrlük Filosu 2
  • 2015 Özgürlük Filosu 3
  • 2016 Gazze'ye Kadın Gemisi
  • 2018 Adil Gelecek Filosu
  • 2025 Madleen Gemisi

  • 2025 Handala Gemisi

    Küresel Sumud filosuna dair her şey!

SUMUD GEMİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Dünyanın birçok ülkesinden vatandaşın katıldığı filo sadece yardım değil, insani erişim, sivil itaatsizlik, uluslararası hukuk alanlarında da birçok kişinin ortak paydada buluşmasına neden oldu. Gazze'de sivillerin uzun yıllardır yaşadığı zorluklara "Dur" deme vakti geldiğine dikkat çekmek isteyen filodaki aktivistler, insani yardımları da ulaştırmayı hedefliyor.

Küresel Sumud filosuna dair her şey!

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA SUMUD FİLOSUNA DESTEK

Akdeniz'e açılarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan filoya destek amacıyla Bayburt'ta çocukların boyadığı kağıttan gemiler Çoruh Nehri’ne bırakıldı. ‘Gönlümüz Filistin’le, Gemilerimiz Çoruh’ta’ etkinliğinde kapsamında düzenlenen etkinlik ile herkes ufak da olsa destek vererek farkındalık oluşturmayı amaçladı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bayburt Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikle beraber küçük çocuklar, dünyanın başka bölgesinde desteğe ihtiyacı olan arkadaşları için kağıttan gemileri boyadı, Çoruh Nehri'ne bıraktı. O anlar ise Türkiye'nin yüreklerini ısıtmaya yetti.

