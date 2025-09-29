Menü Kapat
Türkiye'den Sumud Filosu hamlesi! Yolcular tahliye edildi

Son dakika haberi: Türkiye, Gazze’ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu'na ait bir teknenin su almaya başlaması üzerine harekete geçti. Teknedeki yolcuların tahliye edildiğin bildirildi.

Türkiye'den Sumud Filosu hamlesi! Yolcular tahliye edildi
AA
29.09.2025
29.09.2025
Türkiye, Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda bir teknenin su alması üzerine harekete geçti. Teknenin olduğu bölgeye ulaşan ekipler, yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti.

Türkiye'den Sumud Filosu hamlesi! Yolcular tahliye edildi

İSRAİL, SUMUD FİLOSU'NA YENİ SALDIRI PLANLIYOR

Öte yandan Gazze'ye ulaşmak için yoluna devam eden Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in yeniden saldırı yapma hazırlığında olduğu öne sürüldü. İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun filoyu durdurmak için bir girişimde bulunacağını aktardı.

Türkiye'den Sumud Filosu hamlesi! Yolcular tahliye edildi

ŞU ANA KADARKİ EN BÜYÜK FİLO

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

