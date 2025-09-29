Türkiye'den Sumud Filosu hamlesi! Yolcular tahliye edildi

Türkiye, Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda bir teknenin su alması üzerine harekete geçti. Teknenin olduğu bölgeye ulaşan ekipler, yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti.

İSRAİL, SUMUD FİLOSU'NA YENİ SALDIRI PLANLIYOR

Öte yandan Gazze'ye ulaşmak için yoluna devam eden Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in yeniden saldırı yapma hazırlığında olduğu öne sürüldü. İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun filoyu durdurmak için bir girişimde bulunacağını aktardı.

ŞU ANA KADARKİ EN BÜYÜK FİLO

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.