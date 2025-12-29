Pilot maaşı dudak uçuklattı! X'de herkes bunu konuşuyor

Sosyal medya platformu X'de American Airlines pilotu maaş bordrosunu paylaştı, ortalık karıştı. Pilotların kazançları o kadar yüksek ki çoğu insan kariyer planlamasını gözden geçirdi.

YAKLAŞIK 20 MİLYON TL

Miami merkezli American Airlines Boeing 737 kaptanına ait olduğu iddia edilen maaş bordrosuna göre yıllık kazancı 458 bin dolar yani yaklaşık 20 milyon TL civarında.

Maaş bordrosu paylaşılan pilotun çok kazanmasının sebeplerinden biri de saatlik ücretlerinin yüksek olması. Yaklaşık saatlik olarak 360 dolar yani yaklaşık 15 bin 500 TL kazanıyorlar. Bu ücret pilotlar için en yüksek ücret seviyesi bile değil. Boeing 777 veya Airbus A350 gibi devasa uçakların kaptanları saatte 450 dolara kadar (yaklaşık 19 bin 353 TL) kazanabiliyor.

MAAŞI ETKİLEYEN BİRÇOK FAKTÖR VAR

Flyng dergisine göre, ortalama bir pilotun yılda yaklaşık 900 saat, ayda ise 75 saat uçtuğu düşünülürse bu oldukça yüksek bir maaş yapıyor. Uçuş saatleri ise federal düzenlemelerle sınırlı oluyor.

Flying dergisinin açıkladığı gibi, uçuşlar arası dinlenme süreleri, uçuş öncesi ve sonrası görevlere harcanan saatler ve bir pilotun belirli bir havayolu şirketindeki kıdemi gibi diğer faktörler de pilotların uçmasına izin verilen saat sayısını belirlerken dikkate alınıyor.

Öte yandan Breaking Aviation News & Videos tarafından X ile paylaşılan maaş bordrosu, yorum yapanların gözlerine inanamamasına neden oldu. Birçok kişi paylaşımın altına yorum yaptı.