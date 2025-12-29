Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Pilot maaşı dudak uçuklattı! X'de herkes bunu konuşuyor

American Airlines'da çalışan bir pilot, sosyal medya platformu X'de maaş bordrosuna dair bir görüntü paylaştı. Pilotun kazancı görenlerin dudağını uçuklattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Pilot maaşı dudak uçuklattı! X'de herkes bunu konuşuyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 12:09

Sosyal medya platformu X'de American Airlines pilotu maaş bordrosunu paylaştı, ortalık karıştı. Pilotların kazançları o kadar yüksek ki çoğu insan kariyer planlamasını gözden geçirdi.

Pilot maaşı dudak uçuklattı! X'de herkes bunu konuşuyor

YAKLAŞIK 20 MİLYON TL

Miami merkezli American Airlines Boeing 737 kaptanına ait olduğu iddia edilen maaş bordrosuna göre yıllık kazancı 458 bin dolar yani yaklaşık 20 milyon TL civarında.

Maaş bordrosu paylaşılan pilotun çok kazanmasının sebeplerinden biri de saatlik ücretlerinin yüksek olması. Yaklaşık saatlik olarak 360 dolar yani yaklaşık 15 bin 500 TL kazanıyorlar. Bu ücret pilotlar için en yüksek ücret seviyesi bile değil. Boeing 777 veya Airbus A350 gibi devasa uçakların kaptanları saatte 450 dolara kadar (yaklaşık 19 bin 353 TL) kazanabiliyor.

Pilot maaşı dudak uçuklattı! X'de herkes bunu konuşuyor

MAAŞI ETKİLEYEN BİRÇOK FAKTÖR VAR

Flyng dergisine göre, ortalama bir pilotun yılda yaklaşık 900 saat, ayda ise 75 saat uçtuğu düşünülürse bu oldukça yüksek bir maaş yapıyor. Uçuş saatleri ise federal düzenlemelerle sınırlı oluyor.

Flying dergisinin açıkladığı gibi, uçuşlar arası dinlenme süreleri, uçuş öncesi ve sonrası görevlere harcanan saatler ve bir pilotun belirli bir havayolu şirketindeki kıdemi gibi diğer faktörler de pilotların uçmasına izin verilen saat sayısını belirlerken dikkate alınıyor.

Öte yandan Breaking Aviation News & Videos tarafından X ile paylaşılan maaş bordrosu, yorum yapanların gözlerine inanamamasına neden oldu. Birçok kişi paylaşımın altına yorum yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yılın ilginç tıbbi vakaları: Adam, balık tarafından bıçaklandı, göz içi diş ameliyatı...
Savaştaki Rusya'da milyarderlerin sayısı nasıl arttı? Putin'in Rus zenginleri oyunu
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.