TGRT Haber
İstanbul
Dünya
 | Berrak Arıcan Baş

Savaştaki Rusya'da milyarderlerin sayısı nasıl arttı? Putin'in Rus zenginleri oyunu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine başladığı 2022 yılında ülkede azalan milyarder sayısı şimdilerde eskisinden oldukça fazla. ABD ve Batı tarafından yaptırımlara uğrayan Rusya, Ukrayna Savaşı'na rağmen ekonomik bir çöküntü ise yaşamadı. Peki, Rus lider Vladimir Putin zengin iş insanlarını nasıl yanında tuttu? İşte Putin'in Rus zenginleri oyunu...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022 yılında verdiği askeri talimatla Ukrayna'nın işgal girişimini başlattı. Ukrayna'ya yönelik şiddetli saldırılar karşısında ABD ve Batı ülkeleri, Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulamaya başladı. Moskova'nın bu yaptırımlarla beraber ekonomik bir çöküş yaşaması beklendi fakat bu son hiçbir zaman yaşanmadı.

Savaştaki Rusya'da milyarderlerin sayısı nasıl arttı? Putin'in Rus zenginleri oyunu

RUSYA'DAKİ DOLAR MİLYARDERLERİNİN SAYISI REKOR KIRDI

Moskova'daki Rus zenginlerin, Putin'e karşı tavır alması beklenirken çoğu arkasında saf tuttu. Hatta zamanla bu zenginlerin sayısında artış bile yaşandı. 2022 yılında ülkedeki milyarder sayısının bir yılda 117'den 83'e düştü. Rus zenginlerin servetlerinde ortalama yüzde 27'lik bir düşüş görüldü. Fakat bu durum yaklaşık 4 senedir devam eden savaşa rağmen beklenmedik şekilde değişti. Şimdilerde Rusya'da 140 Rus milyarder var.

Savaştaki Rusya'da milyarderlerin sayısı nasıl arttı? Putin'in Rus zenginleri oyunu

SESSİZ REJİM DESTEKÇİLERİ

BBC'nin haberine göre, Putin, Rus zenginleri, sessiz rejim destekçileri haline getirdi. Rusya'daki pencereden, merdivenden düşüp hayatını kaybeden Rus zenginlerden olmak istemeyenler, cezalardan da korkarak, politikaya karışmamayı kabullendi.

Batı şirketleri, yaptırımlar doğrultusunda Rusya'dan ayrıldı. Rusya'daki iş insanları için ucuza alım fırsatı doğdu. Askeri harcamaların artışı da doğrudan ya da dolaylı olarak iş insanlarına yaradı. Bunların çoğu Kremlin'le arasını iyi tutmaya çalışırken, bu sadakatin karşılığını aldı.

Savaştaki Rusya'da milyarderlerin sayısı nasıl arttı? Putin'in Rus zenginleri oyunu

Putin'in iktidara gelmesinde kilit rol oynadığı öne sürülen Boris Berezovski gibi geçmişte siyaseti belirleyen figürlerin Rusya'da artık görülmediği hatırlatıldı. Başta zenginleri de vuran savaşın sonrasında ekonomik büyümeye yol açtığı belirtildi.

BİR ELEŞTİRİYLE HAYATI DEĞİŞTİ, ÜLKEYİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını eleştiren Oleg Tinkov gibi isimler ise ellerindeki mallarını ucuza satıp ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. 58 yaşındaki iş insanı, savaşı Instagram'da eleştirmesinin hemen ardından Kremlin'in şirket yöneticileriyle temasa geçtiğini anlattı.

Tinkov, o dönem kendisinin Tinkoff Bank'la tüm ilişkisinin kesilmemesi halinde ülkenin en büyük ikinci bankasının kamulaştırılacağının yöneticilere söylendiğini aktardı:

Savaştaki Rusya'da milyarderlerin sayısı nasıl arttı? Putin'in Rus zenginleri oyunu

''Fiyat pazarlığı yapamadım. Rehin durumu gibiydi: Ne veriliyorsa onu kabul edersin, müzakere yok.''

Tinkov, halihazırda ülkenin en zengin 5. kişisi Vladimir Potanin'in bankayı gerçek değerinin yalnızca yüzde 3'üne aldığını iddia etti. 9 milyar dolarlık servetini kaybedip Rusya'dan ayrılmak zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

#Dünya
