Yılın ilginç tıbbi vakaları: Adam, balık tarafından bıçaklandı, göz içi diş ameliyatı...

KADININ KANINDA XY KROMOZOMLARI VARDI

Bir kadın gebelik kaybı yaşadı. Bu yüzden kromozomlarını kontrol ettirmek istedi ve yapılan testte kadının kanında, kromozom profilinin (veya karyotipinin) 46,XY olduğu ortaya çıktı. Bu profilin erkeklerde olması normaldi. Fakat kadında 46,XX olması gerekiyordu. Kadının ikiz kardeşi vardı, bu nedenle "kimerizm" vakasında doktorlar, XY kromozomlarının muhtemelen anne karnında erkek kardeşinden geldiğini ancak bir şekilde sadece kan hücrelerine geçtiğini düşündüler. Doktorlar, "iki çocuğun damarlarının ve atardamarlarının bir noktada göbek kordonunda birbirine dolandığından" şüphelendiler. Kadın, kanında bu kromozomları taşımasına bağlı belirgin bir semptom göstermedi ve daha sonra bir erkek bebek dünyaya getirdi.