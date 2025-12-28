Yılın ilginç tıbbi vakaları: Adam, balık tarafından bıçaklandı, göz içi diş ameliyatı...

Kategoriler
Tıp literatüründe 2025 yılının en ilgi çekici vaka raporları ortaya çıktı. Bu raporlarda alışılmadık semptomlar, nadir görülen teşhisler ve sıra dışı tedaviler yer aldı.
Live Science, Tıp literatüründe 2025 yılının en ilgi çekici vaka raporlarını sıraladı. Karmaşık vakalardaki hastalığı teşhis süreci, nadir görülen vakalar ve tuhaf semptomlar bazı tıp çalışanlarının da ilk kez karşılaştıkları olaylardı. İşte 2025 yılının ilginç tıp vakaları...
AMELİYATTAN SONRA YABANCI DİL KONUŞMAYA BAŞLADI
Hollandalı bir genç, futbol sahasında yaşadığı bir sakatlık nedeniyle dizinden ameliyat oldu. Genç, anestezi etkisinin ardından uyandıktan sonra İngilizce konuşmaya başladı. İngilizceyi şimdiye kadar sadece okulda öğrenen genç, ABD'de doğduğunu, ailesini tanımadığı iddia etti ve artık Hollandaca konuşamıyordu. Ayrıca Hollandaca söylenenleri anlamıyordu.
Muayenelerde herhangi bir nörolojik anormallik tespit edilmedi ve doktorlar dil sorununu çözmek için özel bir tedaviye başlamadılar. Ameliyattan 18 saat sonra, çocuk biraz Hollandaca anlayabiliyordu ancak konuşmakta zorlanıyordu. Zamanla bu durum daha normal bir hal aldı ve hem Hollandaca anlamaya hem de konuşmaya başladı. Doktorlar bu olayı "yabancı dil sendromu "nun garip bir vakası olarak tanımladılar.
ADAM BİR BALIK TARAFINDAN BIÇAKLANDI
Bir adam, uzun ve sivri gagalı bir balık olan beyaz marlin yakaladı. Balığı oltasından çıkarmak için teknenin kenarına eğildiğinde ise balık sıçrayıp adama saldırdı. Yaralanan adam, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, adamın boğazında, omuriliğinde ve kafatasının tabanında balığın gagasının bir parçasının bulunduğunu tespit etti. Acil olarak ameliyata alınan adam, uzun süreli herhangi bir semptom yaşamadan hayatta kaldı.
AKUPUNKTURDA TEDAVİ İÇİN ALTIN İPLİKLER
Dizinde osteoartrit yani kireçlenme bulunan bir kadın, ağrı kesiciler, mide sorunlarına yol açtığı için bıraktı ve akupunktura başladı. Muayene olmak için hastaneye gittiğinde ise eklemlerinde ve kaval kemiklerinde kemik dokusunun kalınlaştığı ve kemik çıkıntılarının oluştuğu görüldü. Ayrıca her iki diz ekleminin etrafında yüzlerce küçük nokta görüldü. Kadının akupunktur uzmanlarının, tedavinin bir parçası olarak kasıtlı olarak dizlerinin içine altın iplikler bıraktığı ortaya çıktı. Başka vakalarda, bu iplikler vücutta yer değiştirdiklerinde kistlere ve doku hasarına neden olabiliyor.
AZ KALSIN AZ PİŞMİŞ ET HAYATINI KARARTIYORDU
Michigan'da bir adam şişmiş göz kapakları ve kaşıntılı bir döküntü ile acil servise başvurdu. Ayrıca bir önceki gün kramp, mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma da yaşadığını belirtti. Doktorlar hastayı muayene ettiklerinde, şiddetli bir alerjik reaksiyon olan anafilaksi belirtileri tespit ettiler. Doktorlar, hastayı stabilize bir hale getirdi fakat birkaç gün sonra durumu kötüleşmeye başladı. Adamda Alfa-gal sendromu yani et alerjisi olduğu tespit edildi ve kendisi bir geyik avcısıydı. Doktorlar, muhtemelen avlanırken yetişkin bir kene veya kene larvalarıyla karşılaştığı sonucuna vardılar.
KENDİNE KARADUL ÖRÜMCEĞİ ZEHRİ ENJEKTE ETTİ
Bir kadın baş ağrısı, şiddetli kramp, kas ağrıları, yüksek nabız, solunum hızı ve tansiyon şikayetleriyle acil servise başvurdu. Doktorlara, öğütülmüş kara dul örümceğini damıtılmış su süspansiyonu içinde damarlarına enjekte ederek uyuşturucu etkisi oluşturmaya çalıştığını söyledi. Doktorlar, enjekte edilen kara dul zehri dozunun ısırıkla alınacak dozdan çok daha yüksek olduğunu ve etkilerinin hastanın zehirdeki proteinlere karşı alerjik reaksiyonu nedeniyle daha da kötüleşmiş olabileceğini düşündüler. Hasta birkaç gün yoğun bakımda tedavi edildikten sonra semptomları düzeldi ve taburcu edildi.
ADAMIN DERİSİNİN ALTINDAKİ SOLUCANLAR
Bir adam kanser tedavisinin ardından kalça yakınlarında ardından hızla gövdesine ve uzuvlarına yayılan kırmızı bir döküntü ile karşılaştı. Hastanın neredeyse her yerinde dalgalı çizgiler şeklinde döküntüler vardı. Bu döküntüler, bir noktada başlayıp daha sonra deri boyunca hareket ediyor gibi gözüküyordu. Dışkı testi, insanlarda strongyloidiazis adı verilen bir enfeksiyona neden olabilen Strongyloides stercoralis adlı bir paraziti ortaya çıkardı. Bu solucanlar adamın derisinin altında hareket ediyordu ve enfeksiyonun muhtemelen hastanın bağışıklık sisteminin kanser tedavisinde kullanılan glukokortikoidler nedeniyle baskılanmasından kaynaklandığı düşünülüyor.
GÖZ İÇİ DİŞ AMELİYATI
Nadir görülen otoimmün hastalık, bir adamın kornealarına zarar verdi ve görme yeteneğini büyük ölçüde engelledi. Doktorlar, bir gözündeki görmeyi geri kazandırmak için osteo-odonto-keratoprotez veya "göz içine diş ameliyatı " adı verilen bir yöntem denediler. Bu işlem, hastanın dişlerinden birinin çıkarılıp göz yuvasına yerleştirilmesini içeriyor; bu diş, şeffaf, plastik bir mercek için platform görevi görüyor. Mercek, hasar görmüş korneanın yerini alıyor ve ışığın göze girmesini sağlıyor. Adamın başarılı olan bu ameliyatı, Kanada'da türünün ilk örneğiydi.
ZEHİRSİZLEŞTİRİLMİŞ BAKTERİDEN VEBA KAPTI
Bir bilim insanı, Yersinia pestisit bakterisinin zayıflatılmış bir türüyle çalıştı. Mikrobun bu zayıflatılmış formunun bulaşıcı olmadığı düşünülüyordu fakat öyle olmadı. Adam enfeksiyonu kaptı. Testler, adamın kanında alışılmadık derecede yüksek demir seviyeleri olduğunu ortaya çıkardı. Veba bakterisinin zayıflatılmasının bir yolu, demiri emmek için gerekli olan ana geninin çıkarılmasıydı; ancak adamın kanı, demir açısından oldukça zengin olduğu için, mikrobun bu zayıflığı aşmasına ve ölümcül bir enfeksiyon oluşturmasına olanak sağladı.
KADININ KANINDA XY KROMOZOMLARI VARDI
Bir kadın gebelik kaybı yaşadı. Bu yüzden kromozomlarını kontrol ettirmek istedi ve yapılan testte kadının kanında, kromozom profilinin (veya karyotipinin) 46,XY olduğu ortaya çıktı. Bu profilin erkeklerde olması normaldi. Fakat kadında 46,XX olması gerekiyordu. Kadının ikiz kardeşi vardı, bu nedenle "kimerizm" vakasında doktorlar, XY kromozomlarının muhtemelen anne karnında erkek kardeşinden geldiğini ancak bir şekilde sadece kan hücrelerine geçtiğini düşündüler. Doktorlar, "iki çocuğun damarlarının ve atardamarlarının bir noktada göbek kordonunda birbirine dolandığından" şüphelendiler. Kadın, kanında bu kromozomları taşımasına bağlı belirgin bir semptom göstermedi ve daha sonra bir erkek bebek dünyaya getirdi.
KASLARINA SİLİKON BENZERİ BİR MADDE ENJEKTE ETTİ
Bir adam, halsizlik ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan testlerde böbreklerinin iflas ettiği ve kanındaki kalsiyum seviyesinin çok yüksek olduğu anlaşıldı. Fiziksel muayeneler ve taramalar, üst kol ve göğüs kaslarında anormallikler, özellikle de aşırı yoğun kalsifikasyon alanları olduğunu gösterdi. Adamın daha önce kaslarının görünümünü "dolgunlaştırmak" için silikon benzeri, yağ bazlı maddeler enjekte ettirdiği anlaşıldı. Bu durumda, enjeksiyonlar kalıcı bir yabancı cisim reaksiyonunu tetikleyerek, kaslarda yaygın yara izi ve kalsifikasyona yol açmış ve kalsiyumun kan dolaşımına karışmasına neden olmuştu.